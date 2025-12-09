Білий дім тисне на Україну, щоб вона швидко погодилася на мирне врегулювання.

"Мирний план" президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа знаходиться на межі краху. Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що Київ не має жодних зобов'язань віддавати території Росії.

Як пише видання The Telegraph, Україна планує надіслати Трампу контрпропозицію, підтриману європейськими лідерами. Зазначається, що переглянутий план мав на меті збалансувати попередню пропозицію американської сторони, яку вважали надто вигідною для Росії.

Проте відмова Зеленського від передачі Росії підконтрольних територій Донецької та Луганської областей "навряд чи заспокоїть Москву", додають автори.

"Трамп не досягне успіху, якщо не зможе змусити обидві сторони погодитися на умови, що зробить його останній план невизначеним. Відмова від території є величезною перешкодою", – йдеться в матеріалі.

Автори нагадали, що під час польоту до Брюсселя 8 грудня Зеленський заявив, що Україна не має ні морального, ні юридичного права відмовлятися від своїх територій:

"Ми не маємо права за законом – за законом України, за нашою Конституцією або за міжнародним правом, якщо бути чесним. І ми також не маємо морального права. За це ми і боремося".

Переговори в Лондоні і реакція Трампа

8 грудня український лідер зустрівся з британським премʼєром Кіром Стармером, Еммануелем Макроном, президентом Франції, а також із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Невдовзі після завершення зустрічі Трамп зробив у соцмережах репост статті New York Post під назвою "Безсилі європейці можуть тільки лютувати, оскільки Трамп відсуває їх від угоди з Україною". Напередодні він також звинуватив Зеленського в тому, що він не читав його мирний план.

"Білий дім тисне на Україну, щоб вона швидко погодилася на мирне врегулювання, і останніми днями Трамп висловлює своє розчарування Зеленським. У відповідь Зеленський намагається заручитися підтримкою Європи, щоб посилити позиції Києва. Після Лондона він поїхав до Брюсселя, щоб зустрітися з лідерами НАТО та ЄС, а потім до Італії, щоб завершити напружений день дипломатичних переговорів", – пише видання.

"Мирний план" Трампа – камені спотикання

Зеленський заявив, що Трамп має власне бачення щодо завершення війни в Україні. За його словами, європейські гарантії безпеки для України майже узгоджені. Однак досі під питанням, що саме партнери готові зробити у разі поновлення російської агресії в Україні.

Протягом останнього місяця посадовці США активізували зусилля з припинення російсько-української війни. Але поки що сторони не дійшли компромісу щодо територій. Зазначається, що цими вихідними чиновники з України та США вели дискусії щодо 20-пунктного плану.

Найбільш суперечливі питання, як територіальні поступки чи шлях України до НАТО, будуть вирішені після прямих переговорів між Зеленським і Трампом.

Речник Кремля Дмитро Пєсков каже, що Москва не отримала жодної інформації про результати переговорів у Флориді, які відбулися між представниками США та України.

Трамп і війна в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні нібито використовують війну для того, щоб не проводити вибори. На його думку, їх потрібно організувати.

Крім того, за його словами, вже давно було розуміння, що Україна не стане членом НАТО. Американський лідер каже, що Росія в переговорах має більш вигідні позиції.

