Беннон вважає, що "мирний план" США надзвичайно складний для реалізації.

Колишній радник Білого дому Стів Беннон та професор Чиказького університету Джон Мершаймер попереджають, що "мирний план" США може не вирішити глибинних політичних проблем, які в кінцевому підсумку спричинили проксі-війну в Україні, пише The American Conservative.

Журнал вирішив поцікавитися в них, який пункт з 28, що вказані в цьому мирному плані, їх турбує найбільше.

"Обидва плани — 20-пунктний на Близькому Сході та 28-пунктний щодо закінчення війни в Україні - надзвичайно складні та вражають своєю реалістичністю. Ми не маємо можливості їх реалізувати, особливо тому, що це другорядні питання порівняно з нашими життєво важливими інтересами національної безпеки", - вважає Беннон.

Мершаймер також стверджує, що в оригінальному 28-пунктному плані є "три основні суперечливі моменти, які просто неможливо вирішити до задоволення обох сторін, що гарантує, що війна в кінцевому підсумку буде вирішена на полі бою, ймовірно, з перемогою Росії".

"По-перше, українці хочуть отримати від США значущі гарантії безпеки, якщо вони не можуть вступити в НАТО. Росіяни не дозволять цього. По-друге, росіяни вимагають, щоб Україна і Захід визнали факт анексії Москвою Криму і чотирьох східних областей України. Україна і Європа відмовляються це зробити", - зазначив він.

Проте Мершмаймер вважає, що є ще більш фундаментальна проблема.

"Зрештою, Росія хоче, щоб Україна назавжди роззброїлася до такого рівня, щоб не становити для неї загрози. Українці та Захід відмовляються від цієї вимоги, оскільки, на їхню думку, це зробить Україну вразливою до майбутніх російських атак. Немає компромісу щодо цих трьох питань, які росіяни та українці, а також їхні європейські союзники, вважають непідлягаючими обговоренню", - пояснив він.

Також, вказується в статті, серед питань, які вказані в плані, є й те, що стосується майбутніх гарантій безпеки для України. Зокрема, чи залишиться в силі після закінчення терміну повноважень однієї адміністрації угода.

Навіть якщо за посереднитва Трампа Україна та Росія погодяться на припинення війни, ніщо не завадить постійному зовнішньополітичному апарату у Вашингтоні ставитися до неї так само, як до Мінських угод: не як до справжнього політичного врегулювання, а як до "спроби дати Україні час", як це влучно описала Ангела Меркель.

"Трамп нічого не може зробити, щоб заспокоїти побоювання Росії, що будь-яка угода, досягнута Москвою з Україною та Заходом, буде дотримуватися протягом тривалого часу. Як будь-який російський лідер може довіряти Заходу, зважаючи на те, що відбувалося з 2014 року? Більш загально, як будь-яка держава може бути впевнена, що інша держава не порушить угоду в майбутньому? Насправді, це неможливо", - вважає Мершаймер.

"Мирний план" США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час переговорів щодо мирної ініціативи, яку запропонували США, сторони так і не досягли згоди стосовно майбутнього Донецької та Луганської областей. Зеленський пояснив, що Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, перш за все від США. Президент України додав, що хоче знати, як і всі українці, що будуть робити партнери, якщо Росія через деякий час після можливого припинення війни знову нападе на Україну.

Також ми писали, що постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп знає, як натиснути на росіян і українців, щоб змусити їх укласти угоду. Вітакер зазначив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер допомагають Україні та Росії виробити багатоступеневу і складну угоду. Водночас, Вітакер підкреслив, що якщо ж сторони не зможуть домовитися про мир, то США можуть вийти з мирного процесу.

