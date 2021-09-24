​​​​​​​Документом також передбачені санкції проти "Північного потоку-2".

Палата представників Конгресу США затвердила оборонний бюджет на 2022 рік у сумі 768 мільярдів доларів з пакетом санкцій проти суверенного боргу Росії й російських чиновників та пропагандистів.

Про це повідомляє The Hill.

У документ була включена поправка, яка й передбачає заборону, зокрема, облігацій у будь-якій валюті від Центробанку РФ, Фонду національного добробуту й Федерального казначейства РФ, з терміном погашення від 14 днів.

Конгресмени також рекомендували запровадити санкції проти 35 росіян, зокрема прем’єра РФ Михайла Мішустіна, речника Путіна Дмитра Пєскова, бізнесменів Романа Абрамовича, Алішера Усманова, пропагандистів Маргарити Симоньян і Володимира Соловйова.

Читайте такожУ Росії влаштували істерику через обмеження для російських делегатів у ПАРЄДокументом також передбачені санкції проти "Північного потоку-2" – проти осіб й компаній, причетних до діяльності та будівництва російського газопроводу.

Вашингтон також пропонує посилити співпрацю з Україною у галузі титанової промисловості і водночас зменшити використання ресурсів з Китаю та Росії.

У Кремлі на можливі нові обмеження вже відреагували. Речник Путіна Дмитро Пєсков зізнався, що це може стати "найгіршим сценарієм" розвитку американсько-російських відносин після зустрічі Путіна й Байдена у Женеві.

"Цьому законопроекту належить пройти ще кілька ітерацій, і далі буде питання, чи прислухається адміністрація США до цих рекомендацій щодо санкцій. Але, звісно ж, це найгірший сценарій розвитку наших відносин. Це суттєво перекреслило б "дух Женеви" і навіть ті скромні надії на згладжування, відновлення якогось діалогу субстантивного, який з’явився після Женеви", – відповів прес-секретар глави Кремля.

Проект документа ще повинен затвердити Сенат Конгресу США. Окремо на скликаній комісії узгодять деталі двох проектів. Обидві палати повинні будуть проголосувати за узгоджений документ, після чого він відправиться на підпис Байдену.

Автор: Віолетта Орлова