Йдеться про три палестинські території - Східний Єрусалим, Сектор Газа і Західний берег Йордану.

Міжнародний суд ООН в Гаазі визнав незаконною присутність Ізраїлю на окупованих палестинських територіях і закликав негайно припинити будівництво ізраїльських поселень там. Про це повідомляє Associated Press.

Висновок колегії з 15 суддів Міжнародного суду ООН вказує на широкий перелік політичних заходів Ізраїлю, включаючи будівництво та розширення ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан і в східному Єрусалимі, використання природних ресурсів цього району, анексію та встановлення постійного контролю над землями та дискримінаційну політику проти палестинців. За висновком суддів, такі дії Ізраїлю порушують міжнародне право.

Суд заявив, що Ізраїль не має права здійснювати свій суверенітет на палестинських територіях і що міжнародні закони забороняють придбання території силою.

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"Зловживання Ізраїлем своїм статусом окупаційної держави" робить його "присутність на окупованій палестинській території незаконною", заявив суд і постановив, що Ізраїль повинен негайно зупинити будівництво нових поселень і ліквідувати вже існуючі поселення.

Суд також заявив, що Генеральна Асамблея ООН та Рада Безпеки ООН повинні розглянути "точні способи" припинення присутності Ізраїлю на палестинських територіях.

Ізраїль, який зазвичай вважає ООН і міжнародні трибунали несправедливими та упередженими, не направив команду юристів на слухання. Натомість він надав письмові коментарі, в яких говориться, що питання, поставлені до суду, є упередженими та не відповідають питанням безпеки Ізраїлю. Ізраїльські офіційні особи заявили, що втручання суду може підірвати мирний процес, який перебував у стагнації більше десяти років.

"Єврейський народ не є окупантом на своїй власній землі, в тому числі в нашій вічній столиці Єрусалимі, ані в Юдеї та Самарії, нашій історичній батьківщині. Жодна абсурдна думка в Гаазі не може заперечити цю історичну правду або законне право ізраїльтян жити у своїх власних громадах на батьківщині наших предків", – прокоментував рішення суду прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Ізраїльські поселення на Західномуу березі Йордану

Ізраїль захопив Західний берег річки Йордан, східний Єрусалим і сектор Газа під час Близькосхідної війни 1967 року. Палестинці прагнуть створити незалежну державу на всіх трьох територіях.

Ізраїль вважає Західний берег спірною територією, майбутнє якої має бути вирішено в ході переговорів. Однак це не завадило Ізраїлю створити на Західному березі власні поселення. Також Ізраїль фактично анексував східний Єрусалим, що не було визнано більшістю держав світу. І лише із Сектору Газа Ізраїль вивів свої війська та поселенців у 2005 році, зберігши блокаду цієї території.

З точки зору більшості країн світу усі три території вважаються частиною Палестини, а Східний Єрусалим та частину Західного берега – ще й окупованими Ізраїлем.

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