Бізнес у Росії шукатиме співробітників для армії: експерти пояснили, як працює схема

Російська влада офіційно уникає нової хвилі мобілізації, проте дедалі активніше використовує альтернативні способи поповнення армії.

У Росії влада почала залучати бізнес до процесу військового набору. У Рязанській області губернатор Павло Малков підписав розпорядження, яке зобов'язує компанії висувати співробітників як кандидатів на службу за контрактом, пише Busines Insider. Йдеться про підприємства з чисельністю від 150 осіб – їм наказано формувати списки потенційних новобранців для поповнення лав російської армії.

Згідно з розпорядженням, вимоги щодо кількості осіб залежать від розміру компанії:

від 150 до 300 співробітників – мінімум 2 кандидати;

від 300 до 500 – 3 кандидати;

понад 500 – 5 осіб.

При цьому розпорядження поширюється як на приватні, так і на державні підприємства. Фактично йдеться про нову форму тиску на роботодавців, які тепер стають частиною системи рекрутування, йдеться в повідомленні.

За офіційною інформацією, йдеться про "кандидатів" на контрактну службу, яка в Росії вважається добровільною. Однак сам механізм, що здійснюється через обов’язкові списки, подані роботодавцями, вказує на спробу розширити набір до російської армії без оголошення мобілізації.

У документі не прописані покарання за невиконання вимог, однак чинне законодавство допускає штрафи для компаній, які перешкоджають виконанню указів влади, до 1 млн рублів ($12 300), йдеться в публікації.

Експерти пов'язують такі кроки з проблемами набору до російської армії. Незважаючи на фінансові бонуси та кампанії із залучення добровольців, темпи рекрутування знижуються, особливо у великих містах. При цьому Росія продовжує нести значні втрати і потребує постійного поповнення військ.

Як стверджується в публікації, російська влада офіційно уникає нової хвилі мобілізації, проте все активніше використовує альтернативні способи поповнення армії. Серед них – фінансові стимули, вербування за кордоном, залучення ув’язнених і тепер – тиск через роботодавців. Така практика, на думку аналітиків, може свідчити про спробу прихованої мобілізації без її формального оголошення.

Формально добровільна служба в РФ дедалі більше набуває рис керованого процесу, де бізнес стає посередником між державою та потенційними новобранцями, йдеться в повідомленні.

Росія сподівається в кінцевому підсумку збільшити чисельність своїх діючих збройних сил до 1,5 мільйона військовослужбовців, а загальна чисельність, включаючи допоміжний і цивільний персонал, складе 2,38 мільйона осіб. У 2025 році на оборону було витрачено близько 6,3% ВВП країни, резюмують аналітики.

Мобілізація в РФ - останні новини

Зазначимо, для приховування реальної ситуації з мобілізацією Російська Федерація активно створює картинку про черги з іноземців, які прагнуть воювати на її боці. Як розповів військовий експерт, таким чином пропагандисти намагаються відвернути власне населення від проблем з мобілізацією своїх співвітчизників і кількістю втрат на фронті.

Крім того, Китай стурбований початком нової хвилі мобілізації в РФ. Так, країна прямо не попередила своїх громадян, які перебувають у Росії, про те, що будь-який іноземець, який має намір отримати громадянство або посвідку на проживання в Росії, зобов'язаний служити у збройних силах РФ. Однак, за повідомленнями гонконгського ЗМІ South China Morning, Китай попередив про небезпеку такої служби та закликав "приймати розумні рішення" для "забезпечення законного статусу проживання в РФ".

