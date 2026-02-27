Китай стурбований через новий закон про призов у Росії, – ISW

Зокрема стали відомі нові деталі указу, про які раніше не повідомляли росЗМІ.

Китай попередив своїх громадян у Росії на тлі появи там закону, який зобов'язує служити в російських збройних силах. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Китай напряму не попередив про небезпеку служби в ЗС РФ. Однак закликав "приймати розсудливі рішення" для "забезпечення законного статусу проживання в Росії".

Аналітики посилаються на повідомлення гонконзького ЗМІ South China Morning Post. За їхніми даними, новий російський закон про призов вимагає від іноземних чоловіків без громадянства віком від 18 до 65 років відслужити щонайменше рік у ЗС РФ перед тим, як вони зможуть подати заяву на отримання російського громадянства або дозволу на проживання.

Виключенням можуть стати громадяни Білорусі, а також чоловіки, які або вже пройшли службу в ЗС РФ раніше, або ж вони мають офіційний статус непридатних до військової служби. Аналітики зазначають, що раніше державні росЗМІ не повідомляли про ці аспекти указу

"Попередження консульства КНР свідчить про те, що Китай може бути стурбований тим, що Росія примушуватиме його громадян, які проживають у Росії, до військової служби за допомогою цього закону. Росія проводила рейди проти мігрантів з простроченими дозволами або без документів та примушувала їх до військової служби під загрозою кримінального переслідування або депортації", – зазначають аналітики.

Вони додають, що примус до служби для іноземців свідчить про значне посилення Москви її механізмів набору. ISW додає, що з недавніх пір Кремль готується до поступового набору резервістів для зменшення дефіциту особового складу на тлі уповільнення темпів набору контрактників в Росії.

Проблеми з особовим складом РФ: що відомо

Раніше про те, що у РФ починаються проблеми з особовим складом, повідомляли низка експертів та ЗМІ. Зокрема ветеран АТО Євген Дикий заявляв, що РФ вже пройшла стадію того, коли в них основною проблемою була якість особового складу. Тепер же, за його словами, Москва відчуває й нестачу людей у війську.

Про гостру кризу в особовому складі РФ писали й журналісти The Telegraph. Джерела видання повідомили, що тлі цього Путін схоже, зараз проводить "таємну мобілізацію". Зокрема, замість піврічних циклів, тепер в армії Росії створили систему безперервного призову. Призвані резервісти, за даними ЗМІ, часто перенаправляються до формувань на передовій.

