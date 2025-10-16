Росіянам треба поповнювати свої втрати на війні проти України, сказав Буданов.

В РФ погодження законопроєкту, який дозволяє залучати осіб з мобілізаційного резерву для задач поза межами країни під час збройних конфліктів, означає підготовку Москви до прихованої часткової мобілізації.

Таку думку під час Kyiv International Economic Forum висловив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов, передає кореспондент УНІАН.

"Чому це відбувається – відповідь логічна, непомірні втрати. Їх треба чимось компенсувати. Вони постійно підіймають одноразові виплати. Але коли йдуть на такі кроки – вочевидь, що це вже не покриває того, що хочуть здобути", – сказав Буданов.

Відео дня

Він зазначив, що близько року тому в нього запитали про майбутнє РФ. І він тоді зазначив, що до літа 2025 року у Москви вистачить ресурсів – як людських, так і технічних, після чого мали початися проблеми.

"Це не означає, що це їх покладе на лопатки. Але будуть проблеми і вони стануть перед вибором – зупинятися чи оголошувати мобілізацію. Зараз перший крок зроблено, все йде прогнозовано. Просто проблема, що це все триває", – додав Буданов.

Мобілізація у РФ: важливі новини

Аналітики Defense Express повідомляли, що погодження цього законопроєкту дозволяє РФ мобілізувати резервістів, які уклали контракт на проходження військової служби у резерві з ЗС РФ. За офіційними даними, ця кількість може сягати до 2 млн осіб.

Про те, що спроби РФ стимулювати призив до війська, використовуючи великі виплати, втрачає свою ефективність повідомляли й аналітики з Інституту вивчення війни. Вони зазначили, що така ситуація може змусити Путіна або оголосити мобілізацію, або ж сісти за стіл перемовин.

Вас також можуть зацікавити новини: