Газон не витримав напливу "мітингувальників". Таке трапляється не вперше.

Стадіон "Лужники" у Москві не допустили для проведення футбольних матчів. Як повідомило керівництво Російської Прем’єр-ліги матч 11 березня між "Торпедо" і "Уралом" був перенесений на "Арену Хімкі".

Основною причиною цього став незадовільний стан газону на "Лужниках". Комісія РПЛ разом з Російським футбольним союзом провела інспекцію стадіону і виявили, що на тому покритті поки неможливо проводити поєдинки.

Як зазначає Sports.ru, ймовірною причиною погіршення газону на "Лужниках" став "патріотичний мітинг Путіна", котрий відбувся на московському стадіоні 22 лютого.

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Під час цього дійства, за повідомленням організаторів, у чаші стадіону перебували 200 тисяч людей. Сама арена має 78 880 сидячих місць. Відповідно інша частина "мітингарів" перебувала на полі стадіону, нехай із спеціальним накриттям. Також сама сцена та багато інших конструкції зводилися на тому ж газону.

У самих "Лужниках" коментувати перенесення матчу відмовилися.

Раніше у "Торпедо" уже були проблеми через проведення масових заходів на цьому стадіоні. Клубу потрібно було кілька разів переносити матчі у минулому році через проведення концертів.

Відзначимо, що на 18 березня запланований ще один "мітинг-концерт" з участю Путіна, приурочений до річниці анексії Криму. На нього уже почали збирати масовку.

Виступ Путіна в "Лужниках" 22 лютого: що відомо

Промова диктатора того дня тривала всього кілька хвилин. Він казав звичні пропагандистські фрази про єдність нації, патріотизм окупантів та возвеличував "спеціальну військову операцію".

Окрім Путіна на концерті виступали прокремлівські зірки. Дмитро Дюжев, Ольга Кормухіна, Дмитро Харатьян виконали пісню Цоя "Група крові". Також і відзначився Олег Газманов.

Однак далеко не всі впевнені, що там був справжній Володимир Путін. Експерти запевняють, що це була "копія диктатора", котра призначена для виступів "на бенкетах".

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