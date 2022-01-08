За даними на ранок 8 січня в центральній частині Алмати тривають постріли, хоча вже не настільки інтенсивні, як вчора.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявляє про затримання 4 тис. 266 осіб, серед яких іноземці.

Як повідомляє Радіо Азаттик, зокрема, в одному з сіл Алматинської області затримано понад 100 осіб.

"За попередніми даними, затримані громадяни сусідньої держави", - сказано в повідомленні.

Водночас у МВС не уточнили, громадяни якої саме держави затримані.

Крім того, в Алмати, в мікрорайоні Калкаман, в одному зі СТО поліцейські вилучили патрони, боєприпаси та викрадені речі: велосипеди, телевізори, мобільні телефони.

У відомстві також повідомляє, що в одному з населених пунктів Жамбильської області виявлено схрон зброї: кілька автоматів і пістолетів.

Читайте також"Спецоперація росіян": експерт пояснив, чим протести в Казахстані вигідні КремлюВідзначається, що за даними на ранок 8 січня в центральній частині Алмати тривають постріли, хоча вже не настільки інтенсивні, як вчора. На площі Республіки чергують військові та спецтехніка.

Протести у Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників, затримано сотні.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги в наведенні порядку" в ОДКБ.

Росія, Білорусь і Вірменія вже відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

Також Токаєв повідомив, що режим НС буде поетапно знятий в регіонах країни, де ситуація нормалізувалася, а всі вимоги громадян Казахстану, які виражалися в мирних формах, були почуті.