Рубіо: Доля Донбасу - ключова розбіжність України і РФ, яку 'дуже складно' подолати

Держсекретар США визнав донецьке питання ключовою та найважчою перешкодою для мирної угоди.

На мирних переговорах щодо припинення війни Росії проти України триває активна робота над врегулюванням територіального питання та долі Донбасу. Це залишається ключовою та найскладнішою розбіжністю сторін.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин, передає Reuters.

За словами Рубіо, переговорникам вдалося звузити коло проблем до одного центрального питання – статусу Донбасу, однак його вирішення буде надзвичайно важким.

"Це все ще міст, який нам потрібно перетнути. Це все ще прогалина, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального, і це, ймовірно, буде дуже складно", – зазначив держсекретар.

Територіальна вимога Путіна

Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що Москва силою захопить увесь український Донбас, якщо Київ не погодиться на територіальні поступки в межах мирної угоди. Наразі російські війська контролюють близько 90% Донбасу.

Ключовою перешкодою для домовленостей залишається вимога Кремля передати Росії близько 20% території Донецької області, які Україна все ще утримує – приблизно 5000 кв. км. Більшість країн світу визнають Донецьк частиною України, тоді як Путін називає регіон "історичними землями Росії".

Київ, зі свого боку, заявляє, що не погодиться на передачу територій, які Росія не змогла захопити на полі бою. Опитування також свідчать про низьку підтримку серед українців будь-яких територіальних поступок.

Високопоставлений американський дипломат повідомив, що США можуть бути представлені на наступному раунді переговорів щодо України. Водночас спецпосланці президента Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер – участі в них не братимуть, попри те що були залучені до попередніх консультацій в Абу-Дабі минулими вихідними.

Ті переговори, які включали рідкісну особисту зустріч між представниками Росії та України, завершилися без досягнення угоди. Втім, обидві сторони заявили про готовність продовжувати діалог. Очікується, що наступні обговорення відбудуться наступної неділі в Абу-Дабі.

