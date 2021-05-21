Ізраїльська поліція повідомила, що на Храмовій горі, де розташована мечеть, натовп влаштував заворушення.

Ізраїльська поліція штурмувала комплекс мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, де палестинці зібралися на молитву з нагоди перемир'я.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ, пише LB.ua з посиланням на Al Jazeera.

Свідки заявили, що після молитви чимало палестинців лишилися в комплексі, щоб відсвяткувати встановлене віднині перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.

"Вони співали і скандували гасла, коли контингент ізраїльської поліції увійшов у комплекс і почав застосовувати заходи стримування натовпу, зокрема світлошумові гранати, димові шашки та сльозогінний газ", - повідомив репортер.

Ізраїльська поліція повідомила, що на Храмовій горі, де розташована мечеть, натовп влаштував заворушення. Люди жбурляли в поліцію каміння і коктейлі Молотова, пише Jerusalem Post.

Палестинські медіа заявили про 15 поранених гумовими кулями палестинців.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Угруповання ХАМАС озвучило умови, на яких може бути досягнуто перемир'я з армією Ізраїлю.

12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з понеділка, 10 травня, у бік території країни з Гази ХАМАС випустив 2,9 тис. ракет.

20 травня ісламістське угруповання ХАМАС повідомило, що згодне на припинення вогню з Ізраїлем із завтрашнього дня.

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Автор: Олександр Топчій