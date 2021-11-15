У Польщі вважають, що це була провокація з боку білоруських силовиків.

Польські військові заявили про стрілянину на кордоні з боку Білорусі. Передбачається, що це була провокація білоруських силовиків.

Відповідне відео оприлюднило Міністерство оборони Польщі в Twitter.

"Подальші провокації білоруської сторони. Звуки пострілів, ймовірно, холостими патронами - це повсякденна реальність, з якою доводиться стикатися нашим військовим та службовцям", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що стріляли, швидше за все, холостими патронами. Водночас силове відомство не вказує, де саме на кордоні та в який день стався інцидент.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, А також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Також ці країни посилили охорону своїх кордонів, зокрема Литва почала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності ввела режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС – так Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

В ЄС заявили, що готові вивчити можливість введення нових санкцій у відповідь на міграційну гібридну атаку Лукашенка.

14 листопада в прикордонній службі Польщі заявили, що білоруська сторона готується до масштабного прориву межа.

Автор: Анастасія Горбачова