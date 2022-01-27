Прикордонна служба Киргизстану повідомляє, що таджицька сторона не припиняє вогонь.

На таджицько-киргизькому кордоні ввечері в четвер, 27 січня, прикордонники з обох сторін відкрили вогонь один по одному.

Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на свою таджицьку службу "Радіо Озоді" і "Радіо Азаттик", є дані про застосування мінометів і гранатометів. Загинула одна людина, поранено щонайменше 11.

Бішкек і Душанбе належать до одного військового союзу СНД - ОДКБ. Однак на кордоні двох країн регулярно відбуваються збройні конфлікти, зазвичай через спірні території. З 970 кілометрів спільного кордону делімітовано і демарковано трохи більш ніж половина.

Цього разу сторони звинуватили один одного в перекритті дороги Баткен-Ісфана між двома киргизькими містами. Обидві сторони стверджують, що вели лише вогонь у відповідь. На місце події виїхали офіційні представники двох країн для деескалації конфлікту.

"Радіо Азаттик" із посиланням на прикордонну службу Киргизстану пише, що з ініціативи таджицької сторони о 22:18 відбулася друга телефонна розмова між першим заступником голови ДКНБ - директором прикордонної служби ДКНБ Киргизстану генерал-майором Уларбеком Шаршеєвим і командувачем ПВ ДКНБ Таджикистану генерал-полковником Раджабалі Рахмоналі.

За даними відомства, Шаршеєв заявив, що саме таджицька сторона не припиняє вогонь, щобільше, продовжує стягувати до кордону важку військову техніку та особовий склад. Як повідомляє відомство, станом на 23:00 перестрілки тривають в місцевостях Екі-Таш, Кум-Базар, Чир-Добо.

МОЗ із посиланням на координатора охорони здоров'я в регіоні інформує, що в перестрілці на кордоні в Баткенській області поранення отримали четверо киргизстанських військовослужбовців.

Джерела "Радіо Озоді" повідомили про загибель щонайменше одного мирного жителя Таджикистану в результаті перестрілки. Глава ісфаринського сільського джамоата Чоркух уточнив, що від кулі, випущеної з киргизької сторони, загинув 36-річний Обіджон Туйчієв.

Читайте такожУ Центральній Азії стався масштабний блекаутЯк повідомляв УНІАН, торік у травні Киргизстан і Таджикистан завершили виведення додаткових сил і техніки від лінії державного кордону після чергового загострення конфлікту.

Раніше, 29 квітня, Таджикистан і Киргизстан звинуватили один одного в ескалації конфлікту на кордоні. Обидві сторони заявили про загибель людей, зокрема й дітей, і десятки постраждалих. В результаті до кордонів було стягнуто додаткові сили.

1 травня президенти Киргизстану і Таджикистану провели телефонні переговори. Вони обговорили повне припинення вогню на кордоні між країнами та відведення військових від зони дислокації.

2 травня 2021 року Киргизстан і Таджикистан підписали спільний протокол делімітації та демаркації киргизько-таджицького кордону.

У Киргизстані станом на 2 травня повідомляли про 36 загиблих і 190 поранених. ЗМІ Таджикистану повідомляли про 19 загиблих і 87 поранених з таджицького боку.

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