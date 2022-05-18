Журналісти пов’язують заборону на продаж книги із затриманням видавця Андрія Янушкевича, якого переслідує режим узурпатора лукашенка.

У Білорусі знімають з продажу роман-антиутопію "1984" Джорджа Орвелла про тоталітарну державу.

Відповідний наказ про вилучення книги отримали видавці, повідомляє незалежне білоруське видання "Наша Ніва".

"Зняти з продажу всі версії книги Орвелла Д. "1984". Про виконання буде повідомлено не пізніше 19 травня", – йдеться у наказі.

Поки що білоруські книгарні ще продають даний роман англійського письменника.

Журналісти видання "Наша Ніва" заявили, що мають копію наказу про заборону продажу книги, але не публікують документ з міркувань безпеки людей, які його передали. "Наша Ніва" також не знає, скільки книгарень і видавництв отримали такий наказ.

"1984" – це роман Джорджа Орвелла, написаний у 1948 році. Характер книги антиутопічний, йдеться про засудження тоталітарних режимів.

У Білорусі "1984" став лідером продажів у багатьох книгарнях й опинився на 4 місці в списку бестселерів у державній мережі "Белкнига".

"Рідкісний випадок для книги, яка вперше вийшла багато десятиліть тому. І відображення того, як люди сприймають процеси, що відбуваються в країні", – пише "Наша Ніва".

Журналісти видання пов’язують заборону на продаж книги із затриманням видавця Андрія Янушкевича, якого переслідує режим узурпатора лукашенка.

Довідка УНІАН: В антиутопії "1984" йдеться про вигадану тоталітарну державу Океанію, де суспільство живе суворо за наказами партії. Прототип Океанії - СРСР. Головний у державі - "Старший брат", а лозунги партії: "Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – це сила".

Події роману розгортаються навколо Вінстона Сміта, який не потрапив під пропаганду та бунтує проти партії. Сюжет "1984" немов описує сучасні Росію та Білорусь, на думку багатьох літераторів.

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