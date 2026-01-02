'Загибель' командира РДК Капустіна: ГУР розкрило деталі спецоперації (відео)

На придуманому відео один дрон влетів в мікроавтобус, де нібито був Капустін.

Для підтримки легенди про загибель командира "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Дениса White Rex Капустіна створили відеозапис, де дрон знищує автобус, в якому він нібито перебував.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, нагадуючи, що для збереження життя командира РДК у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель.

"Для підтримки легенди створили відеозапис роботи двох ударних дронів: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий зафільмував "наслідки удару" – палаючу автівку", - йдеться в повідомленні.

В ГУР кажуть, що замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам "замовлення" – пів мільйона доларів. При цьому зазначають, що ці кошти суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР.

Ситуація з Капустіним

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2025 року була інформація про загибель засновника і командира РДК Дениса White Rex Капустіна на Запорізькому напрямку. Згідно повідомлення РДК, захисник України загинув під час виконання завдання внаслідок прильоту ворожого FPV-дрона.

Вчора, 1 січня 2026 року, ГУР повідомило, що командир РДК Капустін живий. Зазначалося, що було зірвано операцію Росії щодо його ліквідації.

Очільник ГУР Кирило Буданов особисто оголосив про те, що Капустін живий, а його вбивство замовили спецслужби Росії та виділили на реалізацію злочину $500 тис.

Зазначалося, що у результаті комплексної спецоперації ГУР, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Капустіна, якого російський диктатор Володимир Путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб - замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців.

