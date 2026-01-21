Розкол через Гренландію: німецький генерал попередив про вразливість НАТО перед атакою РФ

Розкол між Вашингтоном і європейськими столицями створює ідеальні умови для російської агресії.

Розкол між США і Європою з приводу Гренландії робить трансатлантичний альянс вразливим для нападу Росії на територію НАТО, попередив один з найвищих офіцерів Німеччини.

Ця суперечка ризикує підірвати здатність Організації Північноатлантичного договору (НАТО) стримувати ворогів, руйнуючи згуртованість блоку, заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal генерал-лейтенант Олександр Зольфранк, глава Об'єднаного командування з тилового забезпечення та підтримки Бундесверу.

Загроза єдності Альянсу

"Сила [НАТО] – в принципі "один за всіх, всі за одного". Якщо він порушиться, зникне сама суть", – сказав він. ЗМІ пише, що саме згуртованість часто називають стратегічним центром гравітації НАТО – адже це здатність діяти як єдине ціле, незважаючи на те, що в альянс входять 32 країни.

За словами генерала, востаннє цей принцип був продемонстрований після 11 вересня, коли Вашингтон задіяв 5-ту статтю – пункт про колективну оборону альянсу, – щоб залучити членів НАТО до своєї кампанії в Афганістані. Це був перший і останній раз, коли 5-та стаття була активована.

Зольфранк, чиє командування відповідає за планування і проведення всіх німецьких військових операцій, буде відігравати ключову роль у будь-якому потенційному конфлікті між НАТО і Росією. При цьому повідомляється, що вище військове керівництво Німеччини зазвичай утримується від коментарів з приводу міжнародної політики, але старші офіцери, включаючи Зольфранка, прямо говорять про загрозу, що виходить від Москви.

Минулого року Зольфранк вже потрапив у заголовки газет, попередивши, що Росія може напасти на НАТО в будь-який момент.

Ультиматум Трампа і "гренландське питання"

Європейські лідери засудили наполегливість президента США Дональда Трампа в тому, що США повинні придбати Гренландію – напівавтономну територію королівства Данія. Трамп пригрозив восьми європейським країнам 10-відсотковими митами починаючи з 1 лютого після того, як ці країни направили на острів невеликий контингент своїх військ.

І хоча прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що насильницька анексія острова стане кінцем НАТО, небагато європейських лідерів повторили це твердження. Не став цього робити і Зольфранк, хоча він чітко дав зрозуміти, що альянс переживає один з найнебезпечніших моментів у своїй історії.

"Ми всі з тривогою слухаємо те, що зараз обговорюється. Росія, яка атакує нас щодня, безумовно, є дуже зацікавленим спостерігачем цих дискусій", – сказав він.

Зольфранк зазначив, що США справедливо вважають Гренландію стратегічно важливою, але це стосується всього трансатлантичного альянсу, а не тільки Північної Америки. "НАТО знаходиться не тільки в Європі; Атлантика і Північна Атлантика відіграють найважливішу роль", – підкреслив він.

Генерал заявив, що не вірить у здатність Росії організувати широкий наступ на НАТО, але вважає, що Москва готова і здатна спровокувати прикордонну сутичку, націлену на найсхідніших членів альянсу – можливо, одну з країн Балтії – з метою зміни архітектури безпеки в Європі.

ЗМІ пише, що така атака, ймовірно, призведе до активації 5-ї статті, поставивши союзників перед вибором: прийти на допомогу учаснику чи ні. Якщо вони цього не зроблять, це означатиме фактичний кінець альянсу. Німеччина, за словами Зольфранка, буде "воювати всім, що у них є".

Секретний план Німеччини

Журналісти повідомляють, що ФРН працює над секретним документом, в якому викладено план на випадок російського нападу. Згідно з планом, країна перетвориться на хаб для перекидання майже мільйона солдатів на фронт. Зольфранк повідомив, що в разі війни цей план може бути активований за одну ніч.

За його словами, Німеччина приймає нові закони, укладає угоди з сусідніми країнами і зміцнює мости та залізниці – все для того, щоб забезпечити переміщення військ, боєприпасів і техніки на схід.

"Ми перебуваємо в режимі доставки, а не в режимі замовлення. Техніка і боєприпаси поставляються. Ми тренуємося як божевільні, в тому числі з американцями. Активність неймовірна. Росія не повинна думати, що ми ослаблені", – заявив він.

Оцінка війни в Україні та слабкість армії РФ

Припинення вогню в Україні не обов'язково зменшить загрозу, що виходить від Росії, вважає генерал. Навпаки, російська економіка була перебудована на військові рейки, і кремлівському диктатору Володимиру Путіну потрібен конфлікт, щоб легітимізувати своє правління і виправдати перед суспільством близько мільйона загиблих і поранених солдатів з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

Він також піддав різкій критиці дії Росії на полі бою і відкинув аргумент, висунутий Кремлем і навіть деякими представниками адміністрації Трампа, про те, що Москва виграє війну в Україні.

"Російські війська б'ються без натхнення, несуть великі втрати і атакують цивільних. У цьому немає ні краплі героїзму. Вони просуваються зі швидкістю равлика, знищуючи при цьому власних солдатів. Раніше ми говорили про великих російських військових мислителів, сьогодні нічого цього не видно", – сказав він.

Однак на питання, чи зможуть європейські члени НАТО відбити російське вторгнення без підтримки США, Зольфранк відмовився навіть розглядати таку ідею. "Такого сценарію для мене не існує. Я твердо виходжу з того, що ми будемо протистояти російському нападу разом", – сказав він.

