Голова уряду Норвегії зазначив, що його країна бачить нарощування російських військ на українському кордоні.

Висловлювання президентом РФ Володимиром Путіним політичних поглядів Москви шляхом "надзвичайного" нарощування військових сил є "ознакою слабкості".

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в інтерв'ю Associated Press.

Він пояснив, що вважає це ознакою слабкості, тому що питання, які є важливими для людей, мають обговорюватися за столом переговорів, а не шляхом таких військових демонстрацій.

На думку голови норвезького уряду, вимоги Путіна про гарантії, у тому числі стосовно нерозширення НАТО, є наслідком втрати каналів зв’язку та діалогу після закінчення "холодної війни".

"Таким чином, між країнами, які потребують взаємодії, виникло більше ворожнечі та деструктивних відносин", - сказав Стьоре.

Прем'єр Норвегії зазначив, що його країна бачить нарощування російських військ на українському кордоні, зокрема й тому, що частина російського Північного флоту плаває вздовж норвезького узбережжя.

Говорячи про путінський "план на гру" Стьоре сказав, що той "хоче, аби ми здогадувалися".

Прем'єр Норвегії наголосив, що Європа в 21 столітті не розв'язує політичні питання окремою нацією, а гра росіян у здогадування свідчить про те, що "ми маємо бути твердими, передбачуваними та принциповими".

За словами Стьоре, попри те, що Україна не є членом НАТО і на неї не поширюється норма Альянсу про колективну оборону, "Європа та Захід мають бути дуже чіткими, що якщо в ці дні в Європі відбудеться порушення кордону сучасної держави, то будуть наслідки".

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня 2022 року в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму. Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

18 січня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Російська Федерація може напасти на Україну будь-якої миті.

19 січня президент України Володимир Зеленський закликав зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у нашій армії, у нашій Україні, "не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати "все пропало", а знати, що все під контролем і все йде по плану".

26 січня, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США врахували позицію України при підготовці письмової відповіді РФ на її пропозиції щодо безпеки. Вашингтон у письмовій відповіді Росії щодо "гарантій безпеки" підтвердив, що двері НАТО для України залишаються відкритими.

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