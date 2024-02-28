Останніми десятиліттями британська армія вчилася полювати на повстанців, що навряд чи знадобиться у повномасштабній війни з Росією.

Збройні сили Великобританії знову зосередяться на підготовці до окопної війни, орієнтуючись на тактику боїв між Росією та Україною. Про це британські офіцери розповіли журналістам Business Insider.

"Елементи окопування завжди були частиною навчання, але тепер ми знову зосереджуємося на тому, як еволюціонувала окопна війна. Зрозуміло, що окопна війна існує вже більше століття. І, можливо, з певної точки зору вона відійшла в історію, але тепер вона знову в центрі уваги, особливо якщо додати до цього загрозу безпілотників", — сказав підполковник Вілсон, який командує процесами навчання українців на британських полігонах.

Британські офіцери зауважують, що безпілотники стали визначальною особливістю війни в Україні. Вони контролюють поле бою настільки щільно, що солдатам часто важко рухатися, не потрапивши під обстріл. За їхніми словами, окопи — це одне з небагатьох місць, де солдати можуть безпечно сховатися від цієї загрози.

Відео дня

Підполковник Вілсон зазначив, що останніми десятиліттями Британія стикалася з таким ворогом, як повстанці в Іраку та Афганістані, тож навчання солдатів було зосереджено на боротьбі з повстанцями, де окопи не мають сенсу.

Програму навчання українських солдатів на британських полігонах тепер теж зосереджено в першу чергу на тактиці окопних боїв. Британські офіцери кажуть, що ці тренування є взаємовигідною вправою: українські новобранці отримують необхідні базові навички, а британці – безцінні поради щодо боротьби з Росією.

За словами ще одного британського підполковника на прізвище Девідсон, Британія та інші країни-партнери, які допомагали у навчанні українців, швидко зрозуміли, що мають "застарілу доктрину" щодо окопної війни. За його словами, українці швидко звернули увагу на це, і Великобританія змінила свою програму навчання.

"Ми вчимося від них стільки ж, скільки вони від нас", – каже Девідсон про тренування українських новобранців.

Business Insider зауважує, що інші члени НАТО також навчають свої війська окопній війні, посилаючись саме на досвід війни в Україні.

Підготовка українських солдатів у Великій Британії

Як писав УНІАН, від початку повномасштабного російського вторгнення Велика Британія підготувала вже понад 30 000 українських солдатів. А загалом від 2014 року за різними програмами збройних сил Великобританії було підготовлено 52 тисячі українських захисників.

Курси з підготовки українських бійців проводяться на декількох полігонах Великобританії. Українців навчають поводженню зі зброєю, наданню першої допомоги на полі бою, тактиці патрулювання, тактикам бою в окопах та в місті, правам і обов’язкам комбатантів у збройних конфліктах.

Окрім британських інструкторів навчати українців допомагають військові з Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів, Австралії та Румунії.

Вас також можуть зацікавити новини: