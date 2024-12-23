Глава МЗС Чехії натякнув, що Фіцо поїхав плазувати перед диктатором, щоб той дав дешевий газ.

Президент Литви Гітанас Науседа та міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикували словацього прем’єр-міністра Роберта Фіцо за візит у Москву.

"Наскільки дешева ваша любов? Є люди, які приїжджають в Росію з любов'ю і п’яніють від радості при зустрічі з воєнним злочинцем", - висловився Науседа у соцмережі. Він натякнув, що його країна не кланялась перед Путіним через газ, а обрала енергетичну незалежність і реальні ринкові ціни.

У свою чергу глава МЗС Чехії Яе Ліпавський підкреслив, що рішення його країни відкласти на невизначений час міжурядові консультації зі словацьким урядом після візиту Фіцо до Путіна виглядає ще більш розважливим кроком.

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"Саме чеський уряд забезпечив незалежність від російських енергоносіїв, щоб нам не довелося плазувати перед масовим вбивцею. І саме уряд Петра Фіали вирішив відкласти урядові консультації, що з кожним кроком словацького уряду стає все більш розважливим", - написав Ліпавський в соцмережі.

Нагадаємо, зустріч словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо з російським диктатором Володимиром Путіним розкритикували у самій Словаччині.

Візит Фіцо до Путіна

22 грудня Роберт Фіцо відвідав Москву для зустрічі з російським диктатором Путіним. У соцмережі Фіцо написав, що нібито заздалегідь попередив лідерів ЄС про свій візит у Кремль і намагався виправдати його небажанням України продовжувати транзит російського газу.

Після зустрічі з володарем Кремля Фіцо сказав: "У тривалій розмові з Путіним ми обмінялися думками з приводу того, що відбувається в Україні, про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни і про відносини між Словаччиною та РФ".

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