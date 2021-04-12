Ще у жовтні 2018 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що у 2021 році не балотуватиметься на п'ятий термін.

У Німеччині партія "Християнський демократичний союз" підтримала кандидатуру Арміна Лашета на посаду майбутнього канцлера замість Ангели Меркель, яка вирішила не брати участі у федеральних виборах цього року.

Читайте такожПартія Меркель вибрала нового главу: він є одним з найімовірніших кандидатів на пост канцлера (відео)Про це повідомляє Reuters. Джерела повідомили, що виконавчий комітет партії "Християнський демократичний союз" підтримав кандидатуру партійного голови Арміна Лашета на посаду канцлера від консервативного блоку "ХДС/ХСС" під час федеральних виборів, які відбудуться у вересні.

Конкурентом Лашета був лідер "Християнсько-соціального союзу" Маркус Зьодер.

60-річний Лашет вважається кандидатом, який має продовжити політику Меркель, але вони розійшлися у поглядах щодо її коронавірусних обмежень.

Новий голова ХДС Лашет

16 січня 2021 року учасники з'їзду ХДС обрали прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Лашета новим лідером партії.

Новий голова ХДС є одним з найімовірніших кандидатів на пост канцлера від консервативного блоку ХДС/ХСС на вересневих виборах до Бундестагу.

У жовтні 2018 року Меркель заявила, що поточний четвертий її термін на посаді голови німецького уряду буде останнім.

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Автор: Віталій Саєнко