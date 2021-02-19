США мають намір підтримувати мету цілісної, вільної та мирної Європи.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запевняє у відданості НАТО і миру на європейському континенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав під час виступу на спеціальній сесії Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходить в онлайн-режимі за участі президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Президент США заявив, що хоче усунути будь-які довготривалі сумніви щодо майбутньої ролі США на міжнародній арені.

"Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть з нашими партнерами з Європейського Союзу і столицями з усього континенту, від Риму до Риги, з метою вирішення ряду спільних викликів, з якими ми стикаємося. Ми продовжуємо підтримувати мету цілісної, вільної Європи, яка перебуває у стані миру. Сполучені Штати повністю віддані нашому альянсу НАТО і я вітаю зростання інвестування Європи у воєнний потенціал, який уможливлює нашу спільну безпеку", - наголосив Байден.

При цьому, президент США сказав, що Сполучені Штати зберігатимуть вірність 5-й статті Північноатлантичного договору, якою передбачено спільний захист у разі нападу третьої сторони на одного з членів НАТО.

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"Це гарантія. Атака на одну країну буде атакою на всі (країни). Це наша непохитна клятва", - наголосив Байден.

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Автор: Віталій Саєнко