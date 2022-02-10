Розглядається варіант створення тактичної бойової передової групи в Румунії.

Міністри оборони країн-членів НАТО наступного тижня можуть прийняти рішення створити і розмістити бойову групу в регіоні Чорного моря у Румунії у відповідь на стягування Росією військ до кордонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борисом Джонсоном.

"Наступного тижня міністри оборони країн-членів НАТО оцінять варіанти для подальшого зміцнення безпеки союзників. Це включає імовірність (розміщення - УНІАН) додаткових бойових груп у південно-східній частині нашого Альянсу. Поновлена російська агресія призведе до більшої присутності НАТО, не меншої", - наголосив Столтенберг.Читайте такожВМС про блокування моря Росією: готові до розвитку будь-яких сценаріїв

Він нагадав, що НАТО - це оборонний альянс, який має мету збереження миру і унеможливлення конфлікту.

"І питання полягало у тому, чи достатньо ми робимо? Я думаю, ви розумієте, що ми робимо багато чого одночасно. Перш за все, ми вже маємо посилену присутність у східній частині Альянсу завдяки більшій кількості військових, бойових груп, авіаносних ударних груп з Великої Британії і США. І ще більше кораблів і літаків посилили присутність на східній частині Альянсу", - заявив Столтенберг.

Він додав, що по-друге, було підвищено готовність і збільшено Сили реагування НАТО.

"І по-третє, ми також зараз вивчаємо, де ми потребуємо довгострокових змін у розміщенні наших сил у східній частині Альянсу. Сьогодні ми маємо бойові групи у країнах Балтії і Польщі. Велика Британія очолює бойову групу в Естонії, але також збільшує свою присутність у Польщі. Але ми зараз розглядаємо розміщення схожих бойових груп, для прикладу, у регіоні Чорного моря у Румунії", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, 9 лютого головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко оприлюднив у Facebook карту перекриття районів Чорного та Азовського морів на час проведення ракетних і артилерійських навчань ВМФ РФ, які пройдуть в лютому. За його даними, через перекриття ніяких коридорів для проходження торгових суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було.

Сьогодні, 10 лютого, МВС України висловило рішучий протест у зв'язку з рішенням РФ про блокування частини акваторій під приводом проведення військово-морських навчань.

Також, як повідомляв УНІАН, у 2014 році після анексії Росією Криму і початку війни на Донбасі в НАТО вирішили створити і розмістити чотири батальйони на східних рубежах Альянсу в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

24 січня 2022 року стало відомо, що країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) приводять сили в режим бойової готовності і надсилають додаткові кораблі і реактивні винищувачі з метою посилення сил на східному рубежі НАТО в Європі, оскільки Росія продовжує військове нарощування в Україні і біля її кордонів.

2 лютого 2022 року Сполучені Штати Америки заявили, що розмістять в Румунії, Польщі та Німеччині додаткові 3 тисячі американських військових. Ці сили не будуть направлятися в Україну для бойових операцій, і рішення про їх переміщення до Румунії, Польщі та Німеччини є тимчасовим у відповідь на поточну ситуацію.

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