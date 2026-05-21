НАТО терміново потрібен 'план Б', але генсек заборонив його готувати, - The Economist

Коли США вийдуть з НАТО, Європа залишиться беззахисною перед агресією РФ.

НАТО терміново потрібен план – як існувати у разі фактичного чи повноцінного виходу США з альянсу. Однак зараз керівництво організації уникає цих необхідних кроків. Про це йдеться в редакційній статті The Economist.

Автори публікації звинуватили генсека Марка Рютте у "фатальній впертості" і "опорі здоровому глузду".

"Протягом місяців пан Рютте відмовлявся визнати, що трансатлантичний альянс, наріжний камінь європейської безпеки протягом понад семи десятиліть, близький до розпаду. Це вимагало навмисної сліпоти", – йдеться у статті.

Журналісти зауважують, що генсек свідомо ігнорує неодноразові заяви Дональда Трампа про бажання США вийти з НАТО в тій чи іншій формі, а також вже розпочате скорочення військ США в Європі. Рютте продовжує стверджувати, що Америка "повністю віддана НАТО" і готова захищати союзників.

"Він стверджує, що НАТО не потребує "плану Б " на випадок, якщо Америка раптово вийде з альянсу. Він навіть заборонив будь-яке обговорення такого плану в штаб-квартирі НАТО. За всіма цими пунктами він помиляється", - наголошують журналісти.

Як пише The Economist, навряд чи Рютте не помічає очевидного. Швидше за все, він просто уникає будь-яких дій і заяв, які могли б додатково роздратувати Трампа і підштовхнути його до виходу з НАТО.

Певна логіка в цьому є, вважають журналісти. Такому великому альянсу, як НАТО, потрібен лідер, навколо якого усі можуть згуртуватися і який виступатиме фактичним керівником у випадку війни. Таким лідером і були США.

Однак реальність є такою, що США вже зараз діють більше як опонент і суперник Європи, а не її союзник. Журналісти зауважують, що після гренландської кризи цієї зими кілька європейських країн почати таємно планувати існування без захисту з боку Америки.

The Economist визнає, що перебудова НАТО з урахуванням нових реалій буде складним і дорогим процесом, але саме тому цим потрібно займатися вже зараз, доки США не вийшли з альянсу остаточно. Це "менш ризиковано, ніж нічого не робити".

Як писав УНІАН, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що нинішній формат НАТО не зможе існувати без США, а розкол між Вашингтоном і Європою став найглибшим за останні десятиліття. За його словами, однією з причин напруги стали суперечки навколо Гренландії та побоювання, що США можуть скоротити військову присутність у Європі раніше, ніж європейські країни зможуть її компенсувати.

Тим часом в Європі усе більше усвідомлюють, що не лише НАТО потрібне Україні для захисту від РФ, але й Україна так само потрібна НАТО для захисту від Росії. Відповідну заяву зробив зокрема начальник Генерального штабу Чеської армії генерал Карел Рехка.

