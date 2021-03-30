2 березня обмежувальні заходи ЄС запровадив проти директора Федеральної служби виконання покарань, голови Слідчого комітету РФ, генерального прокурора РФ і директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ.

Україна підтримала санкції Європейського Союзу проти чотирьох російських чиновників у зв'язку з ув'язненням критика Кремля Олексія Навального.

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Про це свідчить декларація віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, розміщена на сайті Європейської ради.

Зокрема, 2 березня Рада ЄС офіційно запровадила обмежувальні заходи проти чотирьох російських чиновників.

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які є членами європейської економічної зони, а також Україна приєдналися до цього рішення Ради ЄС", - йдеться в декларації.

Відтак, ці країни мають узгодити свою національну політику з відповідним рішенням про розширення санкцій.

Своєю чергою, Євросоюз бере до уваги і вітає приєднання цих країн.

Санкції проти Росії

2 березня обмежувальні заходи було запроваджено проти директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашнікова, голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, генерального прокурора РФ Ігоря Краснова і директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ Віктора Золотова. Обмежувальні заходи пов'язані з серйозними порушеннями прав людини.

Навальний перебуває під вартою з 17 січня. Його затримали одразу ж після того, як він прилетів до Росії з Німеччини, де проходив лікування після отруєння.

2 лютого суд у Москві задовольнив клопотання про заміну йому умовного терміну на реальне позбавлення волі в колонії загального режиму, оскільки Федеральна служба виконання покарань звинуватила Навального в порушенні умов випробувального терміну.

З урахуванням перебування під домашнім арештом і в СІЗО Навальному залишилося пробути в колонії близько 2 років 5 місяців.

22 лютого глави МЗС країн-членів ЄС вирішили застосувати новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини в зв'язку з кримінальним переслідуванням Навального.

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Автор: Віталій Саєнко