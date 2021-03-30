Україна підтримала санкції Європейського Союзу проти чотирьох російських чиновників у зв'язку з ув'язненням критика Кремля Олексія Навального.
Читайте такожВбивство Джорджа Флойда: судовий процес транслюють наживо (відео)
Про це свідчить декларація віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, розміщена на сайті Європейської ради.
Зокрема, 2 березня Рада ЄС офіційно запровадила обмежувальні заходи проти чотирьох російських чиновників.
"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які є членами європейської економічної зони, а також Україна приєдналися до цього рішення Ради ЄС", - йдеться в декларації.
Відтак, ці країни мають узгодити свою національну політику з відповідним рішенням про розширення санкцій.
Своєю чергою, Євросоюз бере до уваги і вітає приєднання цих країн.
Санкції проти Росії
- 2 березня обмежувальні заходи було запроваджено проти директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашнікова, голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, генерального прокурора РФ Ігоря Краснова і директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ Віктора Золотова. Обмежувальні заходи пов'язані з серйозними порушеннями прав людини.
- Навальний перебуває під вартою з 17 січня. Його затримали одразу ж після того, як він прилетів до Росії з Німеччини, де проходив лікування після отруєння.
- 2 лютого суд у Москві задовольнив клопотання про заміну йому умовного терміну на реальне позбавлення волі в колонії загального режиму, оскільки Федеральна служба виконання покарань звинуватила Навального в порушенні умов випробувального терміну.
- З урахуванням перебування під домашнім арештом і в СІЗО Навальному залишилося пробути в колонії близько 2 років 5 місяців.
- 22 лютого глави МЗС країн-членів ЄС вирішили застосувати новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини в зв'язку з кримінальним переслідуванням Навального.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram