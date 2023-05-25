У 2019-му Євген Іванов купив 202-метрову квартиру вартістю близько 200 млн рублів.

Журналісти дізналися про розкішне життя найближчого соратника Сергія Лаврова, який всі останні роки займався українською темою.

Це статс-секретар МЗС Євген Іванов і його сім'я витрачають сотні мільйонів на розкішне життя, дорогу нерухомість і елітних коней - гроші, непорівнянні з його офіційною зарплатою, повідомляє "Можемо пояснити".

Згідно з результатами розслідування, за 5 років Іванови витратили на різну розкіш понад півмільярда рублів. У 2019-му Євген Іванов купив 202-метрову квартиру вартістю близько 200 млн рублів. У тому ж році він примудрився заробити 147 млн - при офіційній зарплаті в 8 млн за рік (трохи вище, ніж у депутатів і сенаторів).

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Дочка статс-секретаря МЗС РФ витрачає сотні мільйонів на своє життя. У неї відразу п'ять автомобілів, гідроцикл і катер. Але улюблена розвага - кінний спорт. За 5 років Ольга Іванова витратила на нього понад 171 млн рублів.

Близька до Іванових коханка Лаврова - Світлана Полякова. За словами її знайомого, вона веде тіньовий бізнес разом з сім'єю заступника голови МЗС РФ - почасти цим і пояснюються надприбутки Іванова.

Родині належать кілька компаній, які отримали статус стратегічних і підтримку регіональної влади. Серед них - Вологодський "Біолеспром", який заробляє на поставках пиломатеріалів. Коли Іванови стали власниками фірми, на підприємстві влаштували масові скорочення.

Вже 80 років родині Іванових протегує вище керівництво країни. У 40-х роках Сталін виділив дідові Іванова - генералу КДБ - квартиру на Тверській вулиці. Тепер його захищає Сергій Лавров, прощаючи йому загули і п'янки, стверджує джерело "Можемо пояснити".

Соратники Лаврова - останні новини

Нещодавно Грузію "накрили" заворушення через можливий візит дочки глави МЗС РФ Сергія Лаврова Катерини Винокурової, яка засвітилася в готелі Kvareli Lake Resort в місті Кахеті.

Тоді ЗМІ повідомили, що дочка міністра закордонних справ РФ Катерина Винокурова прибула до Грузії на святкування весілля брата свого чоловіка.