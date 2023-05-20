Сьогодні ЗМІ повідомили, що дочка міністра закордонних справ РФ Катерина Винокурова прибула до Грузії на святкування весілля брата свого чоловіка.

Сьогодні у Грузії відбуваються заворушення через можливий візит доньки голови МЗС РФ Сергія Лаврова Катерини Винокурової, яка ще зранку нібито засвітилася у готелі Kvareli Lake Resort у місті Кахеті.

Нагадаємо, що дівчина могла прилетіти до країни на "гуляння" весілля брата свого чоловіка Олександра Винокурова. За даними "Радіо Свобода", біля будівлі готелю сталася справжня штовханина.

Незадоволені візитом Винокурової активісти зібралися біля Kvareli Lake Resort від 11 ранку за місцевим часом (10:00 за Києвом) з вимогою, щоб згадані росіяни негайно вийшли з готелю. Поліція спробували розігнати натовп, виникли сутички.

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До готелю відправили загони спецпризначення. За даними ЗМІ, правоохоронці затримали близько 20 активістів. Йдеться про членів партій "Єдиний національний рух" та "Дроа".

Винокурова приїхала в Грузію - що відомо

Нагадаємо, що зранку ЗМІ помітили у соціальних мережах доньки Лаврова Катерини Винокурової та її друзів публікації, які свідчать, що компанія приїхала на схід Грузії та зупинилася у місцевому готелі Kvareli Lake Resort.

Повідомлялося, що у п'ятизірковому закладі Винокурови планують відгуляти весілля брата чоловіка доньки Лаврова.

Пізніше журналісти підтвердили факт присутності Винокурової, зателефонувавши до готелі та удавши себе за службу доставки квітів. Зі свого боку адміністрація готелю її присутність заперечує.

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