Назад дороги немає: погрози Трампа щодо Гренландії назавжди змінили Європу, - Politico

Екстрена зустріч європейських лідерів у Брюсселі стала історичним поворотним моментом.

Назад дороги немає. Саме таким був головний посил європейських лідерів, які зібралися в четвер у Брюсселі. І хоча цей екстрений саміт, скликаний у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа захопити Гренландію, пройшов набагато менш драматично, оскільки американський лідер "відступив" за 24 години до його початку, тихе усвідомлення того, що європейський Рубікон епохи після 1945 року перейдено, стало від цього лише більш вражаючим.

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, два найвпливовіші лідери ЄС, які останнім часом не завжди знаходили спільну мову, були єдині у своєму попередженні: трансатлантична криза катапультувала блок у сувору нову реальність – ту, в якій необхідно прийняти незалежність, пише Politico.

"Ми знаємо, що повинні працювати як незалежна Європа", – заявила журналістам голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після закінчення п'ятигодинної зустрічі.

Журналісти відзначають, що хоча, на відміну від недавніх самітів ЄС, тут не було гучних суперечок, сварок або навіть прийняття будь-яких формальних рішень, зустріч тихо сигналізувала про негласне порозуміння. За словами чотирьох дипломатів ЄС і одного чиновника, знайомого з ходом дискусії, лідери усвідомили фатальний розрив між старим і новим порядком – між тим, як Захід функціонував з часів Другої світової війни, і тим, що чекає попереду.

У матеріалі йдеться, що ментальний зсув у бік незалежності назрівав роками – з тих пір, як Трамп вперше в'їхав до Білого дому в 2017 році. Але його безпрецедентні погрози на адресу Гренландії послужили раптовим сигналом тривоги, змусивши європейців вжити заходів, які були б немислимі ще кілька місяців тому.

"Це момент Рубікона. Це шокова терапія. Європа не може повернутися до того, що було раніше. Вони [лідери] говорять про це вже кілька днів", – сказав один з дипломатів ЄС зі східного флангу, знайомий з дискусіями лідерів.

Як саме буде виглядати цей "новий шлях" – це, як завжди, тема для окремої розмови в майбутньому. Але цього тижня вже пролунали натяки. Початкова реакція лідерів ЄС на гренландську кризу – призупинення торговельної угоди між ЄС і США, відправка військ до Гренландії, погроза застосування масштабних торговельних контрзаходів проти США – послужила передчуттям того, що може статися, пише ЗМІ.

Все і відразу

У кулуарах, а потім і публічно лідери підкреслювали, що швидка і єдина реакція в цьому місяці не може бути разовою акцією. Навпаки, вона повинна визначити підхід блоку практично до всього.

"Мова не може йти тільки про енергетичну безпеку або оборону, тільки про економічну міць або торговельну залежність – це повинно стосуватися всього і відразу", – сказав один з дипломатів.

Ключовою особливістю новонабутого прагнення Європи до незалежності стала ступінь єдності, яка довгий час вислизала від блоку. Для країн східного флангу ЄС їх географічне положення на шляху експансіоністської Росії довгий час підкріплювало квазірелігійну віру в НАТО (де надійні США володіли найбільшою армією і гарантували захист всім іншим) і в здатність альянсу стримувати Москву.

Почуття екзистенціальної залежності від США міцно утримувало ці країни в таборі Вашингтона, що призводило до розбіжностей з країнами, розташованими західніше, такими як Франція, які виступали за "стратегічну автономію" Європи.

Тепер Франція не самотня. Навіть країни, які безпосередньо піддаються російській експансії, демонструють готовність приєднатися до курсу на незалежність. Естонія – показовий приклад. Крихітна балтійська країна минулого тижня заявила, що розгляне можливість відправки військ до Гренландії в рамках "оціночної місії", організованої НАТО. Таллінн у підсумку не відправив солдатів, але сам факт того, що така можливість розглядалася, був примітний, відзначають журналісти.

"Коли Європа не розділена, коли ми стоїмо разом, і коли ми чіткі та сильні, в тому числі в нашій готовності постояти за себе, тоді результати будуть помітні. Я думаю, ми чогось навчилися за останні дні та тижні", – заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Польща, один з найвірніших прихильників США, також вийшла зі своєї традиційної зони комфорту. За словами дипломатів, під час обговорення заходів у відповідь прем'єр-міністр Дональд Туск сигналізував про готовність застосувати "Інструмент боротьби з примусом" (Anti-Coercion Instrument) – потужний механізм торговельної помсти, що дозволяє обмежувати інвестиції з країн, які становлять загрозу.

"Ми завжди поважали і приймали американське лідерство. Але те, що нам потрібно сьогодні в нашій політиці – це довіра і повага серед наших партнерів тут, а не домінування і не примус. Це не працює", – сказав Туск.

Вивчений урок

Схоже усвідомлення вкорінюється і в північних країнах Європи, які традиційно виступають за вільну торгівлю. Хоча такі держави, як Данія, Швеція і Нідерланди, історично виступали проти будь-яких кроків, які могли б поставити під загрозу їхні торговельні відносини з США, ці країни також сигналізували про готовність до відповідних заходів проти Трампа.

"Це нова ера, в якій ми більше не збираємося покладатися на них. Принаймні, протягом трьох років, поки Трамп залишається при владі. "Ця [криза в Гренландії] була тестом. Ми засвоїли урок", – сказав ще один європейський дипломат.

Навіть Німеччина, чия політична культура десятиліттями визначалася вірою в трансатлантичні відносини, ставить під сумнів старі постулати. Канцлер Мерц натякнув, що Німеччина може підтримати жорстку торговельну відповідь проти США.

Хоча дипломати і чиновники ЄС приписують цим крокам заслугу в тому, що Трамп змінив свою думку щодо тарифних загроз, вони попередили, що тепер на порядку денному стоять подальші жорсткі рішення.

"Нам потрібно володіти власним порядком денним. Україна, продуктивність, конкурентоспроможність, безпека, стратегічна автономія. Урок полягає в тому, щоб не говорити "ні" всьому підряд", – додав один з дипломатів.

Ситуація навколо Гренландії – останні новини

