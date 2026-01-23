Трамп про мирні переговори з Україною і РФ: Якщо не зустрічатись, то нічого не відбудеться

Лідер США вважає, що головним підсумком переговорів стане те, що вдасться зберегти багато людських життів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що сам факт зустрічей щодо врегулювання війни в Україні є ключовим.

Про це він заявив під час спілкування з пресою після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, коментуючи тристоронні переговори США, Росії та України в Абу-Дабі та можливу зустріч на рівні лідерів, передають Новини.LIVE.

"Кожного разу, коли ми зустрічаємося – все добре. Якщо не зустрічатися, нічого не станеться. Перші три роки вони не зустрічалися. За Байдена взагалі ніхто не зустрічався", - заявив Трамп.

За його словами, переговори відбудуться, і їхній результат поки що відкритий. На запитання про можливі поступки він відповів:

"Я сподіваюся, ми врятуємо багато життів".

січня на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Він (Зеленський, – ред.) сказав, що хотів би укласти угоду. Усі параметри відомі... Він приїхав і сказав, що хоче домовитися", – сказав Трамп після переговорів.

Водночас правитель Росії Володимир Путін пізно ввечері провів зустріч із трьома посланцями президента США Дональда Трампа для обговорення можливого припинення війни в Україні.

Як зазначили в Кремлі, зустріч тривала близько чотирьох годин і відбулася незадовго до півночі за московським часом. Переговори назвали "змістовними, конструктивними та конфіденційними".

