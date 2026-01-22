У нас є інструменти і люди: Зеленський розповів, як Україна може допомогти у захисті Гренландії

Україна знає, як битися на морі, зауважив президент.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Давосі розкритикував Європу за їхні спроби захистити Гренландію від РФ і Китаю.

"Ви або говорите, що європейські бази захистять регіон від Росії та Китаю і розгортаєте ці бази. Або ви ризикуєте, що вас не сприйматимуть серйозно. Бо 30 чи 40 солдатів нічого не захистять", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна знає, як розвʼязати цю проблему. За словами президента, якщо російські бойові кораблі ходять вільно навколо Гренландії - Україна може допомогти.

"У нас є експертиза і зброя, щоб впевнитися, що жодного з цих кораблів не залишиться. Вони можуть затонути біля Гренландії точно так само, як тонуть біля Криму. Немає проблем - в нас є інструменти і люди. Для море - це не перша лінія оборони і ми можемо діяти. І ми знаємо, як там битися. Якби нас попросили, якби Україна була в НАТО. Але ми не в НАТО", - додав Зеленський.

Російська загроза в бік Гренландії: що відомо

Зазначимо, що раніше про загрозу Росії та Китаю в бік Гренландії неодноразово заявляв президент США Дональд Трамп. Таким чином він аргументував те, що острів має стати частиною Сполучених штатів. Водночас ряд західних ЗМІ заявляють, що конфлікт США та Європи на тлі Гренландії навпаки грає на користь Росії, оскільки виправдовує дії Путіна в Україні.

Politico відзначає, що лише за кілька днів після того, як Трамп використав "російську загрозу" як привід погрожувати Гренландії, він запросив Москву долучитися до "Ради миру". Водночас видання підтверджує, що Москва сподівається, що напруженість навколо Гренландії розколе НАТО і вб'є нові клини між Києвом і його найважливішими союзниками.

