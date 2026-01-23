Гренландія зіграла важливу роль в останній спробі закінчити війну в Україні, - Politico

Після того, як питання з Гренландією залишилося в минулому, Україна та її союзники сподіваються на прогрес і відновлення уваги до Києва.

США продовжили переговори між Росією та Україною, намагаючись відновити темп, втрачений через Гренландію, яка відсунула на другий план дискусії про майбутнє Києва.

Як пише Politico, рішення президента США Дональда Трампа зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським свідчить про відновлення зусиль щодо досягнення миру.

Видання зазначило, що ситуація навколо Гренландії вселила в Україну та її союзників надію на те, що цей раунд переговорів може привести до більш значущого прогресу в припиненні війни.

"Однак мало ознак того, що Росія поступилася своїми вимогами за цей період", - констатували журналісти.

"Коли американці кажуть, що їм загрожує Росія в Гренландії, ми відповідаємо американцям: добре, ми розуміємо це занепокоєння, але найкращий і найефективніший спосіб - це перемогти РФ в Україні, там у нас лінія фронту, наша спільна лінія фронту", - сказав литовський депутат Зигімантас Павіліоніс.

Видання зазначило, що навіть якщо США і Європа знайшли вихід із ситуації з Гренландією, збиток буде незворотним. Європейський чиновник на умовах анонімності сказав виданню, що тепер з'явилося "багато розчарування і жалю" з приводу розбіжностей навколо Гренландії, які переросли в дискусії про те, наскільки можна довіряти зусиллям США щодо України.

"Втрата віри і довіри до США дуже глибока. Тому, поки не будуть ратифіковані Конгресом гарантії безпеки для України, буде важко сприймати серйозно будь-які обіцянки або зобов'язання Трампа", - пояснив чиновник.

Видання додало, що неясно, чи принесуть зустрічі щодо України цього тижня якісь нові пропозиції, крім тих, які вже були відкинуті Кремлем До того ж Зеленський сказав, що у нього була "хороша зустріч" з Трампом у Давосі, але поскаржився, що багато чого зайшло в глухий кут.

Спецпредставник США Стів Віткофф у Давосі заявив, що переговори щодо України зосереджені навколо одного питання, але не уточнив якого.

Хоча західна розвідка вказує на те, що російський диктатор Володимир Путін не готовий припинити війну, Віткофф все одно оптимістичний щодо можливості досягнення компромісу з главою Кремля.

При цьому команда Трампа намагається змусити Україну піти на жорсткі поступки Кремлю, заманюючи її нібито величезними економічними вигодами.

На цей стан справ Зеленський відповів у Давосі. Він підкреслив, що США і Європа повинні бути готові чинити більший тиск на Росію:

"Росіяни повинні бути готові до компромісу. Всі повинні бути готові, не тільки Україна", - зазначив глава держави.

Переговори щодо України

15 січня Путін заявив, що закінчення війни в Україні потрібно домогтися якомога швидше, але сказав, що "продовжить послідовно домагатися своїх цілей".

22 січня після зустрічі з Путіним у Москві Вітков і зять Трампа Джеррад Кушнер відправляться в Абу-Дабі на перші з початку війни тристоронні переговори між американськими, російськими та українськими переговірниками.

