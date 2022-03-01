Європа більше не може видавати паспорти путінським друзям.
Про це заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола, передає ТСН.
Вона зазначила, що Європа більше не може залежати від впливу з Кремля.
"Ми повинні подвоїти зусилля, щоб диверсифікувати наші енергетичні системи для того, щоб мати Європу, яка більше не залежить від автократії. Ми більше не можемо казати, що російські гроші приймаються тут і давати можливості Кремлю купувати вплив. Такі впливи не повинні мати місце в Європі і більше вони не матимуть. Ми більше не можемо дозволити собі паспорти путінським друзям в обхід наших систем безпеки", - заявила вона.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні виступ президента України Володимира Зеленського в Європарламенті вітали стоячи і аплодисментами.