У Європарламенті заявили, що впливу РФ у Євросоюзі більше не буде.

Європа більше не може видавати паспорти путінським друзям.

Про це заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола, передає ТСН.

Вона зазначила, що Європа більше не може залежати від впливу з Кремля.

"Ми повинні подвоїти зусилля, щоб диверсифікувати наші енергетичні системи для того, щоб мати Європу, яка більше не залежить від автократії. Ми більше не можемо казати, що російські гроші приймаються тут і давати можливості Кремлю купувати вплив. Такі впливи не повинні мати місце в Європі і більше вони не матимуть. Ми більше не можемо дозволити собі паспорти путінським друзям в обхід наших систем безпеки", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні виступ президента України Володимира Зеленського в Європарламенті вітали стоячи і аплодисментами.