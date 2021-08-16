Графіті відомого художника замалювали білою фарбою через два дні після того, як він підтвердив своє авторство.

У Великій Британії невідомі вандали знищили малюнок всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі.

Про це повідомляє Suffolk Live.

13 серпня художник підтвердив своє авторство десяти творів стріт-арту, що з'явилися за тиждень до цього в курортних містах на східному узбережжі Англії.

Проте вже за два дні хтось замалював білою фарбою малюнок щура на шезлонгу і з келихом, зроблений Бенксі на пляжі міста Лоустофт.

Читайте такожБенксі показавши створення графіті на стіні в язниці, де сидів Оскар Вайлд (відео)Як стверджують очевидці, якась жінка намагалася відчистити фарбу з малюнка, пояснивши це тим, що раніше вона ніколи не бачила творів Бенксі.

"Вона була так засмучена, що пішла додому і взяла якийсь очисний засіб. Вона була дуже обережна. Як здалося, біла фарба дуже повільно, але відходила", - кажуть свідки.

Варто зазначити, що щури, на зразок намальованого в Лоустофті, часто зустрічаються в роботах Бенксі. Це вважається відсиланням до робіт французького вуличного художника Blek le Rat, який є одним з основоположників трафаретного розпису.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цьогоріч блокчейн-компанія Injective Protocol купила іншу картину Бенксі за 95 тис. доларів і спалила її в прямому ефірі.

Автор: Станислав Кожемякин