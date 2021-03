Блокчейн-компанія вирішила знищити роботу знаменитого вуличного художника і створити з неї NFT-токен.

Блокчейн-компанія Injective Protocol купила картину анонімного вуличного художника Бенксі та спалила її у прямому ефірі.

Спалення відбувалося ввечері в одному з районів Брукліна і транслювалося через Periscope на сторінці BurntBanksy у Twitter.

Читайте такожЧерез анонімність: Бенксі позбавили прав на відоме графіті "Метальник квітів"Спалена картина — один із 650 справжніх примірників твору під назвою «Morons (White)», створеного у 2007 році, що висміює колекціонерів мистецтва. На ній Бенксі зобразив учасників аукціону, які зібралися поборотися за картину з написом «I can't believe you morons actually buy this shit» («Не можу повірити, що ви, придурки, справді купуєте це лайно»).

Як повідомляє CBS News, за твір знаменитого графітиста Injective Protocol віддала нью-йоркській галереї Taglialatella 95 тис. дол. Усе заради того, щоб згодом перетворити картину на віртуальний актив — невзаємозамінний токен (NFT), який співробітники компанії створили після спалення.

Токен збираються виставити на аукціон, а виторг від продажу віддати на благодійність.

За словами виконавчого директора Injective Protocol, Мірзи Уддіна, ця акція — перший значний випадок, коли фізичний твір мистецтва перетворили на унікальний цифровий актив.

«Ми розглядаємо цю запальну подію як вираз самого мистецтва. Ми спеціально обрали твір Бенксі, оскільки він раніше знищив одну зі своїх робіт на аукціоні», — зазначив Уддін.

У галереї Taglialatella кажуть, що не знали про плани компанії спалити роботу.

Хто такий Бенксі

Роботи вуличного художника під псевдонімом Бенксі, в яких той нерідко звертається до різних соціальних явищ, зробили його популярним у всьому світі.

Досі ведуться дискусії щодо особистості художника, адже сам він тримає своє справжнє ім'я у таємниці.

Одну з останніх своїх найгучніших акцій Бенксі провів у 2018 році, коли на аукціоні Sotheby's за 1 млн фунтів стерлінгів продали його роботу «Дівчинка з повітряною кулею». Художник вмонтував у картину шредер, який відразу ж після продажу частково знищив полотно.

У 2019 році на аукціоні іншу картину Бенксі продали за рекордні 12 млн доларів.

Переклад: Катерина Комолова