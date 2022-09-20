У РФ намагаються знайти спосіб залишити країну без візи, закордонного паспорта і грошей.

Пошуковий запит "як виїхати з Росії" знову на піку популярності в Росії.

Як випливає з даних Google Trends, пошуковий запит "як виїхати з Росії" отримав 100 балів, що означає найвищий рівень його популярності.

Востаннє цей запит був такий популярний після повномасштабного вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого.

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Сьогодні ця тема хвилювала жителів більшості регіонів Росії, особливо – Тульської області (Центральний федеральний округ, південніше Московської області) і Республіки Карелія (на кордоні з Фінляндією)

Примітно, що також були на піку популярності запити "відстрочка від армії" і "куди можна виїхати з Росії без візи", "як виїхати з Росії без закордонного паспорта", "як виїхати з Росії без грошей".

Як писав УНІАН, Держдума РФ внесла зміни до Кримінального кодексу. Тепер за здачу в полон військовим загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради. Також в КК РФ ввели поняття "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час".

13 антивоєнних рухів у Російській Федерації закликали російських військовослужбовців відмовлятися від участі у війні або здаватися в полон, поки це не стало кримінальним злочином.

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, як росіянам правильно здаватися в полон ЗСУ. Також в Україні створили гарячу лінію для російських військових, готових скласти зброю.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що якщо Росія організовує проведе "референдум" на окупованих територіях Луганської області, це відкриє шлях до загальної мобілізації в Росії.

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван також сьогодні підкреслив: "Ми знаємо, що президент Путін, ймовірно, оголосить про мобілізацію, що є відображенням його війни в Україні".

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