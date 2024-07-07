Раніше ці країни почали отримувати військову допомогу від Росії.

Військові хунти африканських держав Нігер, Малі та Буркіна-Фасо підписали договір про конфедерацію, підкреслюючи свою рішучість дистанціюватися від військово-політичного та економічного блоку ECOWAS, який об’єднує решту країн регіону. Про це повідомляє Reuters.

Військові захопили контроль над владою в цих державах впродовж 2020-2023 років, після чого розірвали військові та дипломатичні зв’язки з іншими країнами регіону та західними державами. Натомість вони почали швидко налагоджувати співпрацю з Росією.

Оформлення договору про створення конфедерації підтверджує відмову Нігеру, Малі та Буркіна-Фасо від членства в ECOWAS, який намагався переконати три країни повернутися до демократичного устрою.

Відео дня

"Наші народи безповоротно відвернулися від ECOWAS. Сьогодні від нас залежить зробити Конфедерацію альтернативою будь-якій штучній регіональній групі, побудувавши ... спільноту, вільну від контролю іноземних держав", – заявив очільник хунти Нігеру генерал Абдурахаман Тіані.

У комюніке, виданому після зустрічі, три країни заявили, що погодилися координувати дипломатичні дії, створити спільний інвестиційний банк і стабілізаційний фонд, а також об'єднати свої ресурси для створення проектів у стратегічних секторах, включаючи видобувну промисловість, енергетику та сільське господарство.

Навесні вони вже домовилися про створення об'єднаних збройних сил для протидії ісламістським повстанцям в регіоні.

Захід втрачає Африку

Як писав УНІАН, у квітні Росія відправила солдатів в Нігер, звідки виганяють американців. В липні минулого року військові здійснили державний переворот та скинули прозахідного президента цієї країни. Пізніше вони почали вимагати від Заходу вивести з країни свої контингенти, які допомагали боротися з ісламістами в регіоні.

Видання The Hill вважає, що вимушене виведення військ США з Нігеру є серйозною поразкою для збройних сил США в їхній боротьбі з ісламськими екстремістськими угрупованнями в регіоні Сахель Аналітики попереджають, що ослаблення присутності США в Сахелі може створити умови для відродження ісламського екстремізму, подібного до активізації ІДІЛ у 2014 році.

Вас також можуть зацікавити новини: