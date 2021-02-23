До уряду увійшли два нових міністри.

Парламент Грузії оголосив вотум довіри уряду на чолі з прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі.

Читайте такожРосія перебуває у конфронтації з Євросоюзом-БоррельПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Руставі 2".

До уряду увійшли два нових міністри - оборони Джуаншер Бурчуладзе і регіонального розвитку Іраклій Карселадзе.

За підтримку уряду проголосували 89 депутатів, проти - 2.

Зазначається, що обрані депутати від п'яти опозиційних партій, які відмовляються увійти до парламенту, вважаючи, що результати парламентських виборів у 2020 році були сфальсифіковані, не голосували.

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Автор: УНІАН