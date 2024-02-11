Про українця і висунуті проти нього обвинувачення відомо дуже мало.

У Росії помер 71-річний українець Віктор Демченко, якого за обвинуваченням у "шпигунстві" та "участі в терористичній спільноті" утримували в СІЗО Ростовської області.

Товариство "Меморіал" повідомило, що дані про припинення справи у зв'язку зі смертю обвинуваченого з'явилася в картотеці на сайті суду. У товаристві зазначили, що ймовірно, Демченко помер у СІЗО на території Ростовської області.

Про українця і висунуті проти нього обвинувачення відомо дуже мало – Демченко народився 1952 року в місті Моспине під Донецьком, де і проживав. З 2014 року Моспине тимчасово окуповане. Чи є у Демченка родичі і де вони - невідомо.

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Чоловіка обвинувачували за статтями про "шпигунство" (276 КК РФ), "участь у терористичній спільноті" (ч. 2 ст. 205.4 КК РФ) і незаконне зберігання зброї або боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК РФ). Справа стосовно нього надійшла до Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону наприкінці серпня. Загалом відбулося сім засідань. Підсудні за цією категорією справ утримуються в ростовських СІЗО.

Інші смерті українців у РФ

В кінці 2023 року російська пропаганда повідомила, що в Підмосков'ї знайшли мертвим нардепа-втікача Іллю Киву. У мережі з'явилася інформація, що його тіло знайшли в селі Супонево.

Пізніше джерела УНІАН повідомили, що зрадника України ліквідували зі стрілецької зброї в ході спецоперації СБУ.

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