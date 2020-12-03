Немецкий дипломат Хельга Шмид займет пост генсека ОБСЕ, заявил действующий председатель организации Эди Рама. Она сменит Томаса Гремингера, чьи полномочия истекли в июле.
Читайте такожDer Spiegel: Внутрішній хаос заважає ОБСЄ займатися проблемою війни в Україні«На этом совете мы собираемся назначить новое руководство ОБСЕ — Хельгу Шмид генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Терезу Рибейру в качестве представителя по свободе СМИ и Кайрата Абдрахманова верховным комиссаром по национальным меньшинствам»,— заявил Рама на онлайн-встрече совета министров ОБСЕ.
Кто такая Хельга Шмид
Хельга Шмид станет первой женщиной во главе секретариата ОБСЕ. С 2016 года она занимала пост генсека Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме.
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