Змінена з ініціативи Олександра Лукашенка Конституція набула чинності 15 березня: через 16 днів після референдуму, 12 – після того, як ЦВК встановила його підсумки та 11 – після того, як політик підписав рішення референдуму.

З 15 березня Білорусь починає жити із новою редакцією Конституції. Символічно, що зміни набирають чинності у День конституції Білорусі. Це четвертий варіант Основного закону, ухвалений за ініціативою Олександра Лукашенка, за останні 27 років.

27 лютого у Білорусі відбувся республіканський референдум щодо внесення змін та доповнень до Конституції. Рішення референдуму набирає чинності сьогодні, 15 березня.

Як пише БЕЛТА, за ухвалення змін та доповнень Конституції Республіки Білорусь нібито проголосувало 4 440 813 громадян. Це 82,86% від загальної кількості людей, які взяли участь у голосуванні.

Зміни до Конституції Білорусі

Мабуть, найактуальніша зміна в умовах, коли Росія вже 20-й день веде війну проти України, в тому числі використовуючи для цього територію Білорусі, це стаття 18: "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав".

Проте сьогодні, коли нова Конституція набула чинності, від влади Білорусі не надходило повідомлень про те, що вона заборонила Росії використовувати білоруську територію для військової атаки України.

Також найважливіша із поправок – закріплення у проекті Конституції статусу Всебілоруських народних зборів, що існує з 1996 року, але весь цей час не має нормативної основи своєї діяльності.

Також поправки припускають, що людина не може обіймати президентську посаду в Білорусі більш ніж два терміни, але ця норма почне діяти після вступу на посаду новообраного глави держави. Тобто після нинішньої каденції самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко гіпотетично зможе правити від 2025 року ще 10 років.

Цікаво, що для експрезидентів Білорусі у проекті Конституції заклали особливі гарантії безпеки. Колишніх глав держав не можна переслідувати за дії, вчинені ними під час виконання обов'язків. Ба більше, їм гарантують місце делегата ВНР та довічне членство у Раді Республіки.

Ніхто, крім Олександра Лукашенка, не може обіймати кілька посад одночасно. Лукашенко має право залишатися і президентом, і головою зборів.

Якщо президент загине насильницькою смертю, то в Білорусі одразу запроваджується надзвичайний чи військовий стан, а рішення ухвалює Рада безпеки під керівництвом голови Ради Республіки.

Новим кандидатам в президенти не так пощастило. Вони мають останні 20 років прожити в Білорусі й не мати посвідки на проживання за кордоном. Це позбавляє шансу на балотування багатьох опозиціонерів, які залишили країну через загрозу репресій.

Крім того, Білорусь відмовилася від безʼядерного статусу. На референдумі в Білорусі 27 лютого за внесення змін до Конституції проголосували 65,16% виборців.

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