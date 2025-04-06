Радник президента Польщі заявив, що Трамп ризикує зробити "історичну помилку", якщо США визнають претензії Росії на Крим та інші окуповані території України.

Дональд Трамп ризикує зробити "історичну помилку", якщо переговори про припинення війни в Україні призведуть до того, що США визнають претензії Росії на Крим та інші окуповані території. Про це заявив радник польського уряду з питань України Павел Коваль.

В інтерв'ю Financial Times Коваль заявив, що для Польщі та решти Центральної Європи буде перетнута "червона лінія", якщо окуповані території України юридично будуть визнані російськими.

За словами Коваля, існує чітка різниця між "тимчасовими рішеннями" щодо припинення бойових дій в Україні та реалізацією "російських очікувань щодо визнання Криму, Донбасу або інших частин України, що було б історичною помилкою". З точки зору прецеденту, який це створить, дозволивши Путіну розширити "імперську Росію", попередив Коваль, "це було б жахливо":

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"Росія після розпаду Радянського Союзу визнала Україну з її кордонами, включно з Кримом і Донбасом, і це основа норм міжнародного права. Міжнародно-правові гарантії кордонів у Центральній Європі також є одними з основних гарантій збереження миру в цьому регіоні, згідно з нашим історичним досвідом", - підкреслив він.

Проте Коваль висловив упевненість у тому, що Трамп зрештою не дасть змоги Росії контролювати територію України де-юре і натомість визнає загрозу, що зберігається з боку Путіна. На його думку, Трамп також не стане позбавляти американські компанії можливості інвестувати в післявоєнне відновлення України, відмовляючись від твердих гарантій безпеки, які потрібні Києву та його європейським союзникам.

"Політикам дуже легко відокремити політичні гарантії від ділових і військових, але якщо в Україну інвестуватимуть реальні [корпоративні] гроші, вони потребуватимуть серйозних американських гарантій", - сказав він.

Коаліція для захисту України

Водночас він вважає неправильним, що зараз основна увага приділяється коаліційним угодам для забезпечення миру після війни, а не допомозі Україні в "порятунку її території просто зараз", враховуючи, що Путін продовжує військовий наступ і, схоже, не проти того, щоб переговори з Трампом затягнулися.

"Я вважаю, що у нас трохи хибний погляд на цю коаліцію, тому що найголовніше - це зупинити росіян просто зараз", - сказав він. "Ми повинні зосередитися на [негайній] тактичній підтримці України, тому що я бачу, як Путін може використати час переговорів зі США".

Коментуючи заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що Варшава не розміщуватиме польських солдатів в Україні в рамках міжнародної миротворчої місії, Коваль сказав, що ця позиція відповідає потребі не послаблювати польську армію, чия головна роль полягає в захисті кордонів країни від Росії та Білорусі.

Червоні лінії на переговорах із РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що головними червоними лініями в переговорах із Росією буде неприпустимість скорочення української армії, а такожвизнання окупованих територій російськими.

Водночас він визнав, що допускає можливість, щоб повернення деяких територій відбулося з часом дипломатичним шляхом.

Також раніше спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлогг заявив, що Росія не піде з окупованих українських територій, хоча юридично вони є частиною України.

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