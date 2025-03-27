Росія де-факто контролює ці території і не збирається їх полишати.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Росія не піде з окупованих українських територій, хоча юридично вони є частиною України.

В інтерв’ю Fox News Келлог зазначив, що Росія фактично захопила всю Луганську область, однак лише частково контролює Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

При цьому, за його словами, Росія фізично присутня на захоплених територіях і не планує їх залишати, однак важливо розрізняти де-факто та де-юре контроль.

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"Де-факто означає, що вони фізично окупували територію і нікуди з неї не кпідуть. Але де-юре не можна казати, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії", - зазначив Келлогг.

Він підкреслив, що це створює складну ситуацію, яка вимагатиме подальших переговорів. Тож, на його думку, для пошуку політичного рішення потрібно зрозуміти позиції і України, і Росії, а також знайти компроміс, який влаштує обидві сторони принаймні частково. При цьому він підкреслив, що вимоги жодної с сторін не будуть повністю виконані.

"Я думаю, що нам потрібно отримати технічне завдання. Чого хочуть українці? Чого хочуть росіяни? Потім варто звести ці позиції разом і знайти варіант, який, можливо, задовольнить обидві сторони. Але, звісно, жодна з них не отримає всього, чого прагне", - наголосив він.

Посланець Трампа осоромився заявами про окуповані регіони України

Стів Віткофф заявив, що на окупованих територіях відбулися референдуми, "на яких переважна більшість людей вказали, що хочуть перебувати під владою Росії".

Крім того, він навіть не зміг правильно назвати всі окуповані регіони, заявивши, що "це так звані чотири регіони... Донбас, Крим, Луганськ... і є ще два".

Водночас український депутат Олександр Мережко заявив, що Трамп має звільнити Віткоффа за скандальні заяви про Україну. За його словами, американський дипломат просто повторює путінську пропаганду. Мережко додав, що "президент Трамп повинен зробити дуже серйозні кроки - він повинен спростувати ці заяви, тому що вони небезпечні".

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