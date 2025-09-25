Перша леді України подякувала Меланії Трамп за листа до російського президента Володимира Путіна про мир для дітей.

Дружина українського президента Олена Зеленська повідомила в четвер, 25 вересня, що мала зустріч з першою леді США Меланією Трамп. Світлину з нею та деталі розмови Зеленська виклала на своїй Facebook-сторінці.

В повідомленні Зеленська написала, що вони обговорили питання щодо захисту дітей.

"Обговорили спільні для нас цінності, передусім захист дітей і їхнього дитинства", - йдеться в заяві дружини президента України.

Також Зеленська розповіла, що подякувала Меланії Трамп за підтримку України та за увагу до долі українських дітей.

"Особливо – за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни Росії проти України. Зокрема, за лист – заклик до Путіна про мир для дітей", - зазначила вона.

Зеленська додала, що дуже вдячна першій леді США за те, що вона стурбована цією темою.

"Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі. Не втомлююся повторювати, що дуже вірю в дієвість м’якої сили – у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще", - йдеться в заяві.

Дружина українського лідера також висловила надію, що спільними зусиллями вони змоуть допомогти всім дітям, які потребують допомоги.

"Щиро вдячна Меланії Трамп за сьогоднішню зустріч і сподіваюся на подальшу співпрацю задля захисту найдорожчого у світі – наших дітей. Адже сьогодні їх захист – не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім", - сказала Олена Зеленська.

Меланія Трамп та війна в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що прем’єр-міністр країни сер Кір Стармер та його дружина під час візиту американського подружжя до Великої Британії подарували першій леді США Меланії Трамп шовкову хустку, створену українськими дітьми. Вказується, що хустка створена в межах мистецької роботи "Ми можемо знову мріяти" й стане символічною відзнакою за підтримку Меланією Трамп теми українських дітей. Відомо, що барвистий шарф розробили учні лондонської української школи Святої Марії спільно з художницею Марією Дикало. На тканині зображені дитячі мрії про майбутнє – возз’єднання з родинами, домівками та улюбленими тваринами. Хустку виготовила лондонська компанія Aspinal.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп розповів, що його дружина Меланія Трамп ставиться "з симпатією" до російського президента Володимира Путіна. Водночас, за його словами, вони були шоковані бомбардуваннями Україні після "чудових" переговорів. Трамп розповів, що після розмови з Путіним він прийшов додому й побачив, що Київ щойно бомбили російські війська.

