Дружина президента США написала Путіну листа про викрадених українських дітей.

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія Трамп написала особистого листа російському диктатору Володимиру Путіну, в якому порушила питання про важке становище дітей в Україні та Росії. Про це пише Reuters, посилаючись на двох представників Білого дому.

Як повідомили співрозмовники видання, Трамп особисто вручив листа Путіну під час їхніх переговорів на Алясці.

"Офіційні особи не розголошують зміст листа, за винятком згадки про викрадення дітей внаслідок війни в Україні", - пише Reuters.

Раніше The Times писав, що Росія використовує викрадених з окупованих територій України дітей для участі в бойових діях проти власного народу. З 2014 року було насильно вивезено понад 35 000 дітей, багато з яких зараз потрапляють до лав російської армії після досягнення 18-річного віку.

Зустріч Трампа і Путіна

Після зустрічі з Путіним Трамп заявив, що порадить Зеленському укласти угоду, проте не уточнив її деталі. Він додав, що найближчим часом може бути організовано зустріч за його участю, Зеленського і Путіна.

В інтерв'ю Fox News після зустрічі Трамп заявив, що вона пройшла "на 10 балів". Водночас він сказав, що на зустрічі на Алясці не вдалося досягти угоди з важливих пунктів.

