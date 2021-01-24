Напередодні в мережі з'явилося відео з мітингу в Санкт-Петербурзі, на якому силовик вдарив літню жінку ногою в живіт.

54-річна петербурженка Маргарита Юдіна, яка напередодні отримала удар ногою від співробітника ОМОНу на мітингу на підтримку Олексія Навального, знаходиться в реанімації без свідомості.

Читайте такожНовий рекорд: у Росії на мітингах за Навального затримали понад три тисячі людей

Про це повідомляє Telegram-канал BAZA. Стверджується, що у жінки серйозна травма голови, а за ніч їй стало гірше.

Як повідомляє «РИА Новости", постраждала перебуває в реанімаційному відділенні НДІ швидкої допомоги імені Джанелідзе.

При цьому директор НДІ швидкої допомоги ім. Джанелідзе Вадим Мануковський заявив виданню "Підйом», що жінка "почуває себе чудово".

«У неї легка травма, там взагалі жодних проблем. Вона у свідомості, відчуває себе чудово, я б її взагалі виписав", - сказав він.

Напередодні в мережі з'явилося відео з мітингу в Санкт-Петербурзі, на якому співробітник ОМОНу вдарив літню жінку ногою в живіт. Силовики втрьох тягли затриманого чоловіка, а росіянка хотіла дізнатися, що відбувається. В результаті раптового удару вона впала і вдарилася головою.

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

Силовики застосували до протестуючих насильство і провели масові затримання.

В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали 3296 протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за всю сучасну історію Росії.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров