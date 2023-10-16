Тепер угорсько-польський альянс, який вже похитнувся після вторгнення Росії в Україну, готовий зазнати розвороту.

Не тільки націоналістичне керівництво Польщі засмучене несподіваною перемогою на виборах проєвропейської опозиції, пишуть аналітики Bloomberg. Самопроголошена неліберальна демократія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана тепер раптово опинилася в блоці більш ізольованою, ніж будь-коли, оскільки доля мільярдів євро допомоги з Брюсселя висить на волосині.

Угорщина і Польща вже багато років кидають виклик цінностям ЄС: від протидії міграції до політизації засобів масової інформації і судів. Орбан був ідеологічним лідером, але польська партія "Право і справедливість", яка очолює шосту за величиною економіку ЄС, надавала вагу популістському руху – і мала право вето, яке часто давало Орбану "прикриття з повітря".

Тепер угорсько-польський альянс, вже похитнувся після вторгнення Росії в Україну, готовий зазнати розвороту, оскільки колишній президент Європейської Ради Дональд Туск збирається повернутися в якості прем'єр-міністра Польщі. Він пообіцяв повернути Польщу до основного політичного потоку ЄС, закінчивши вісім років націоналістичного правління.

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Перемога опозиції в Польщі несе "незліченні наслідки" для ситуації Угорщини в ЄС, заявив заступник Міністра закордонних справ Левенте Мадяр в програмі спостереження за виборами тижневика Mandiner перед закриттям виборчих дільниць: "Угорщина залишиться вразливою".

За словами людини, знайомої з поглядами майбутнього прем'єр-міністра, Туск, який глибоко підозріло ставиться до Орбана і зв'язків його уряду з Росією, змушений дистанціюватися між Польщею та Угорщиною. Туск зіграв важливу роль у витісненні партії Орбана "Фідес" з правоцентристської групи ЄС, Європейської народної партії, в один момент назвавши політику Орбана "небезпечною і морально неприйнятною".

Зміна варти у Варшаві залишить Орбана без вірного союзника, який послідовно захищав Угорщину від загрози вето в процедурі верховенства права за статтею 7 ЄС, рішення, яке має бути прийнято одноголосно і може закінчитися призупинення права голосу держави-члена в блоці. Процедура проти Угорщини та Польщі затягнулася на роки, і кожна з них пообіцяла накласти вето на рішення, щоб захистити іншу.

За словами Мадяра, повернення до влади в цьому місяці союзника Орбана Роберта Фіцо в Словаччині не дало "ніяких гарантій" того, що Угорщина зможе розраховувати на свого північного сусіда в ЄС.

Найбільше питання полягає в десятках мільярдів євро фінансування, яке ЄС призупинив для Угорщини та Польщі через підрив верховенства закону. Хоча очікується, що новий уряд Польщі швидко прийме закон, який розблокує її гроші, Угорщина може опинитися в більш складному становищі.

Форинт виріс на 0,2% по відношенню до Євро в понеділок, в той час як злотий зміцнився більш ніж на 1%, що призвело до зростання ринків, що розвиваються, оскільки інвестори зробили ставку на те, що Польща наближається до доступу до цих фондів ЄС.

Вибори в Польщі - подробиці

У Польщі оприлюднили попередні дані результатів парламентських виборів, які в цілому збігаються з результатами екзитполів. Після обробки більше половини округів, лідирує правляча партія, але опозиційні партії разом набрали більше голосів.

Так, після обробки бюлетенів з 51,07% виборчих дільниць, найбільше голосів отримує правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) – 38,22%. На другому місці йде опозиційна "Громадянська коаліція" екс-прем'єра Дональда Туска - 27,92%, партія "Третій шлях" має 13,5%, "Лівиця" – 8,25%. На п'ятому місці "Конфедерація" з 7,33% голосів.

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