Герасимов повідомив Брауну, що запуск "Орєшника" був запланований задовго до того, як США дозволили Україні удари далекобійною зброєю по РФ.

Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов минулого тижня провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом К. Брауном. Як пише The New York Times, це був перший раз, коли Браун говорив зі своїм російським колегою.

Як повідомив прес-секретар Брауна, дзвінок відбувся 27 листопада, але "на прохання генерала Герасимова генерал Браун погодився не оголошувати про дзвінок заздалегідь". Запит на дзвінок було зроблено російським міністерством оборони.

"Сторони обговорили низку питань глобальної та регіональної безпеки, включно з триваючим конфліктом в Україні", - йдеться в заяві.

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Ця розмова відбулася за шість днів після того, як Росія запустила по Україні нову балістичну ракету середньої дальності з ядерним зарядом "Орєшник", яка, за словами Путіна, стала відповіддю на використання Україною американської та британської зброї для завдання ударів углиб території Росії.

Водночас, за словами чиновників, під час розмови Герасимов повідомив Брауну, що запуск "Орєшника" був запланований задовго до того, як адміністрація Байдена погодилася дозволити Україні використовувати американські далекобійні ракети для нанесення ударів углиб території Росії.

Як зазначає NYT, незрозуміло, чому генерал Герасимов хотів замовчати телефонну розмову з генералом Брауном. Востаннє Герасимов спілкувався з начштабу армії США в жовтні 2022 року, коли він провів телефонну розмову з попередником Брауна генералом Марком Міллі.

Російська ракета "Орєшник": останні новини

Раніше видання The Washington Post написало, що нова балістична ракета РФ викликає стурбованість у НАТО через свої характеристики. За словами одного з експертів, Росія може знищити авіабази та військові об'єкти на території Європи, використовуючи лише кілька "Орєшників".

Водночас, на думку аналітиків військового видання Defense Express, росіяни значно перебільшують характеристики своєї ракети "Орєшник". Зокрема, в експертів є питання до швидкості польоту цієї ракети і до можливостей її збивання.

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