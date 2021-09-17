Спільне вторгнення нацистів та комуністів було таємно узгоджено пактом Молотова–Ріббентропа.

Міністерство закордонних справ Росії вирішили радісним твітом нагадати росіянам про окупацію Польщі, західноукраїнських та західнобілоруських земель.

Відповідний допис 17 вересня з’явився на офіційному профілі міністерства у Twitter.

От тільки захоплення Червоною Армією території чужих країн у МЗС РФ назвали "визвольним походом".

"17 вересня 1939 року Червона Армія почала визвольний похід на території Польщі. Радянські війська вийшли на лінію Керзона, не дозволив вермахту підійти до Мінська. Народи Західної Білорусі й Західної України зустріли радянських солдатів з радістю", – пишуть у Лаврова.

Допис вирішили проілюструвати звичайним пропагандистським роликом.

Що насправді сталося

Цього дня у 1939 році радянські війська вдерлися зі сходу на західні частини України, Білорусі й територію Польщі без оголошення війни. Операція, що тривала 20 днів, призвела до остаточної окупації Червоною армією та Вермахтом всієї території Другої Польської Республіки 6 жовтня.

Спільне вторгнення нацистів та комуністів було таємно узгоджено пактом Молотова–Ріббентропа від 23 серпня 1939 року.

Цим самим було порушено низку міжнародних угод. Напад і подальша анексія спричинили тяжкі наслідки: зникнення з політичної карти світу Польської держави, масові арешти, Катинський розстріл, депортації народів, значне збільшення загальної чисельності населення, яке підпадало під сталінські репресії.

Автор: Яна Ставська