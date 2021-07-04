Кількість загиблих в результаті падіння літака військово-повітряних сил Філіппін збільшилася з 17 до 29 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
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Пошуково-рятувальні роботи тривають.
За словами міністра оборони Філіппін дельфіна Лорензани, 50 осіб вже доставлені в лікарню.
За однією з версій, літак впав при спробі приземлитися на острові Холо. За попередніми даними, він не зміг сісти на злітно-посадкову смугу.
Падіння літака: що відомо
4 липня 2021 року на Філіппінах розбився військовий літак C-130 з 92 людьми на борту. За наявними даними, загинули щонайменше 17 осіб.
Авіакатастрофа сталася на півдні країни, в провінції Сулу. При посадці літак впав і загорівся.
Передбачається, що кількість жертв катастрофи зростатиме.
Разом з тим глава Збройних сил країни Сіріліто Собежана повідомив, що 40 осіб вижили та були врятовані.
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