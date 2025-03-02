За словами міністра оборони країни, припинення постачання палива для військ США не відповідає політиці уряду.

Норвегія не буде припиняти постачання палива для ВМС США. Про це заявив міністр оборони країни Торе Сандвік після того, як компанія Haltbakk Bunkers відмовилася заправляти американські кораблі. Така заява політика з'явилася на сайті уряду Норвегії.

"Ми бачили повідомлення норвезьких та міжнародних ЗМІ, які створили невизначеність щодо підтримки кораблів ВМС США в Норвегії. Це не відповідає політиці уряду", - наголосив він.

Сандвік зауважив, що вся необхідна підтримка буде надана для США.

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"Норвегія і США мають тісне і міцне оборонне партнерство, і американські війська й надалі отримуватимуть необхідні їм поставки і підтримку з Норвегії", - запевнив міністр оборони країни.

Постачання палива для ВМС США від Норвегії - що відомо

Як писав УНІАН, норвезька паливна компанія відмовилася заправляти кораблі ВМС США після суперечки між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером у Білому домі.

"Сьогодні ми стали свідками найбільшого лайно-шоу, яке коли-небудь було представлено "в прямому ефірі" нинішнім американським президентом та його віцепрезидентом. Величезна заслуга президента України в тому, що він стримався і зберіг спокій, попри те, що США влаштували підступне телешоу. Нас від цього нудило. Коротко і ясно", - зазначили у повідомленні компанії.

У Haltbakk Bunkers додали, що вирішили негайно припинити постачання палива американським військам у Норвегії та їхнім кораблям, які заходять у норвезькі порти.

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