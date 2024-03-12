Міллер зауважив, що США підтримують "формулу миру" українського президента Володимира Зеленського.

У Державному департаменті США прокоментували скандальну заяву Папи Римського Франциска щодо "білого прапора" щодо війни РФ проти України.

Речник Держдепу Метью Міллер заявив: "Ми підтримуємо право України на самозахист. Ми говорили знову і знову, що нічого про Україну без України".

Міллер зауважив, що США підтримують "формулу миру" українського президента Володимира Зеленського, а також зусилля України щодо припинення війни.

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"Але для цього потрібно, щоб Владімір Путін припинив агресію, припинив спроби захопити і утримувати українську територію, і погодився на переговори, а він поки що не бажає цього робити", – додав Міллер.

Скандальна заява Папи Римського

Нещодавно Папа Римський заявив, що сильнішим у цій війні виявиться той, хто "дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори".

Пізніше у Ватикані уточнли слова понтифіка, мовляв, він мав на увазі проведення переговорів між ворогуючими сторонами.

У Польщі порадили Папі Римському краще закликати російського диктатора Путіна "набратися мужності вивести війська з України".

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Папи Римського Франциска, який запропонував "підняти білий прапор і вести переговори", говорячи про ситуацію в Україні.

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